Во Франции жестко отреагировали на заявления Трампа по Гренландии

Министр добавил, что не считает, что США действительно будут врываться на остров

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Евросоюз не допустит вторжения в свои границы других стран, кто бы это ни был. Так политик прокомментировал по просьбе журналиста отказ избранного президента США Дональда Трампа сделать невозможным применение силы при решении вопроса с покупкой Гренландии.

Его цитирует Reuters. Издание отметило, что Трамп несколько раз заявлял о желании приобрести Гренландию у Дании, назвав ее "абсолютно необходимой" для американской безопасности.

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Дания отрицает возможность сделки. На пресс-конференции 7 января у избранного президента США спросили, исключает ли он применение экономического или военного принуждения для решения этого вопроса. Он отказался подтвердить, что это невозможно.

Барро комментировал слова Трампа для "Радио Франс". "Гренландия — автономия Дании и является территорией ЕС. Не может быть и речи о том, чтобы ЕС позволил любой другой стране в мире атаковать свои суверенные границы", — заявил он.

Гренландия на карте

Французский министр добавил, что не считает, что США действительно будут вторгаться на остров. "Если вы спрашиваете меня, думаю ли я, что Соединенные Штаты вторгнутся в Гренландию, мой ответ — нет. Но вступили ли мы в период, когда выживает сильнейший? Мой ответ — да", — сказал Барро.

Недавно король Дании Фредерик X сменил королевский герб, сделав на нем более заметными Гренландию и Фарерские острова. Это может быть связано с намерениями новоизбранного президента США купить эту территорию.