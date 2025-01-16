"Он совершил большую ошибку": в Польше обвинили Зеленского во вмешательстве в выборы

Полякам не понравились слова президента Украины

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Польшу вызвал острую критику. Польские политики выразили недовольство из-за встречи украинского лидера с кандидатом в президенты Рафалом Тшасковским.

Об этом сообщает местное издание Wiadomosci. Особое возмущение вызвала реакция Зеленского на слова кандидата от партии "Право и справедливость" Кароля Навроцкого о том, что он не видит Украины в ЕС и НАТО. В ответ украинский президент заявил польским СМИ: "Если союзники не хотят видеть нас в союзе безопасности, то тогда господину Навроцкому надо уже начинать идти тренироваться, потому что может наступить момент: ему придется взять оружие в руки".

Бывший министр образования и депутат польского Сейма Пшемислав Чарнек призвал Зеленского извиниться перед украинским народом за "агитацию за неудачника Тшасковского".

Депутат Януш Ковальский также обвинил украинского президента в поддержке "прогерманского" Рафала Тшасковского и нападках на Кароля Навроцкого, которого он охарактеризовал как политика, "защищающего польские интересы".

Законодатель Себастьян Лукашевич в своем заявлении отметил недопустимость вмешательства в выборы президента Польши, вспомнив актерское прошлое Зеленского. "Украинский комик не может вмешиваться в выборы президента Польши", — сказал он.

Польский депутат, бывший вице-премьер Матеуш Моравецкий в комментарии для wPolityce подчеркнул важность украинской обороны для безопасности Польши, однако раскритиковал действия Зеленского: "Президент Зеленский не лучше всего подготовился к этому визиту и сделал ставку на одного кандидата. Он сделал большую ошибку", — говорит он. Также Моравецкий сказал, что украинскому президенту лучше сосредоточиться на украинских делах, а поляки сами изберут президента.

Недавно подобный случай произошел с посолом Украины в США Оксаной Маркаровой. Как рассказывал Телеграф, ее обвинили в поддержке демократов.