Не на чем встречать иностранных гостей. С какими проблемами столкнулась охрана Зеленского

Бронированные автомобили – не единственная проблема, с которой столкнулись сотрудники УДО

Управлению государственной охраны (УГО) Украины не хватает бронированных автомобилей для безопасного сопровождения первых лиц государства и иностранных делегаций. Имеющийся автопарк спецтранспорта не отвечает современным вызовам и потребностям службы.

Из-за нехватки бронированных машин возникают сложности с организацией безопасного передвижения чиновников. Об этом начальник УГО Украины Алексей Морозов рассказал "Укринформу".

По его словам, с начала войны управление обеспечило безопасность более 600 иностранных делегаций. Однако сейчас ведомство не имеет достаточно специально оборудованных бронированных машин для сопровождения. "Нам часто просто не на чем нормально встретить делегации и в какие автомобили их посадить", — отметил Морозов.

Он пояснил, что охрана работает с коротко- и длинноствольным оружием, автоматическими винтовками и другим специальным оснащением. Обычные легковые автомобили для этого не подходят.

По словам Алексея Морозова, в 2024 году ведомство провело несколько закупок новых автомобилей. Несмотря на критику по поводу покупки "лакшери карс", в УГО отмечают — такой транспорт нужен исключительно для служебных задач.

Бронированные автомобили – не единственная проблема, с которой столкнулись сотрудники УГО. Также ведомство нуждается в системах противодействия дронам, радарах обнаружения и средствах радиоэлектронной борьбы. В УГО отмечают, что это необходимое оборудование для безопасности в условиях войны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, были ли покушения на Зеленского в последнее время. Об этом рассказал начальник УГО Алексей Морозов.