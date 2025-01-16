Україна підписала з Британією важливу угоду на 100 років: ключові деталі

Дія цієї угоди розрахована на 100 років

У четвер, 16 січня 2025 року, президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великобританії Кір Стармер підписали угоду про партнерство та співпрацю між двома країнами на 100 років.

Повний текст угоди опубліковано на сайті Офісу президента України. Цей документ передбачає:

підтримку довгострокової безпеки України з боку Британії шляхом військового співробітництва;

сприяння співробітництву країн у морській безпеці через нову структуру для посилення безпеки у Балтійському, Чорному та Азовському морях;

стримування російської агресії;

партнерство в енергетичному секторі, видобутку корисних копалин, виробництво екологічної сталі, відстеження вкраденого українського зерна.

Також під час візиту до Києва Кір Стармер та Володимир Зеленський вшанували пам’ять загиблих захисників та захисниць України. Вони поклали квіти до монументу полеглим українським воїнам на Михайлівській пощаді.

Як повідомляє Obozrevatel.UA, під час спільної прес-конференції Володимир Зеленський висловився про ймовірне розміщення іноземних миротворців на території України. За його словами, наразі про якісь особливі деталі говорити зарано.

Водночас, Україна веде переговори з тими країнами, які або здатні на розміщення миротворців, або хочуть цього.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Великобританія вперше ввела санкції проти російських компаній "Газпром нєфть" та "Сургутнєфтєгаз".