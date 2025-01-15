Зеленский назвал численность украинской армии, но у России есть преимущество

Будущий миротворческий контингент союзников в Украине должен быть не просто декларативным

Украинская армия сейчас насчитывает 880 тысяч, российская — более 600 тысяч военных поле боя в нашей стране. Однако ВС РФ давят на отдельных направлениях, тогда как мы защищаем всю страну.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с Председателем Совета министров Польши Дональдом Туском. По его словам, российские войска сосредоточены в некоторых направлениях. И в этом у них есть количественное преимущество.

"Когда закончится война, безусловно, мы должны понимать, что такое контингент других стран. Мы еще раз поддерживаем эту идею и инициативу, но мы должны понимать, сколько это. И второе, мы должны понимать, какая будет армия Украины, которая сегодня реально защищает не" только Украину. Потому что это очень большая армия. Такая большая армия сегодня сдерживает врага. Это тоже серьезная, а на сегодняшний день – единственная гарантия безопасности, плюс оружие наших партнеров.

Он подчеркнул, что предстоящий миротворческий контингент союзников в Украине должен быть не просто декларативным, а действенным и эффективным.

Напомним, что Владимир Зеленский приехал в Варшаву с рабочим визитом.