Укр

Залужного заметили в Украине. Почему ему пришлось покинуть Великобританию (фото)

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
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Автор
Залужный в Киеве встретил премьера Британии Кира Стармера Новость обновлена 16 января 2025, 11:20
Залужный в Киеве встретил премьера Британии Кира Стармера. Фото Коллаж "Телеграфа"

Эксглавком был замечен на вокзале Киева

В четверг, 16 января, в Украину прибыл британский премьер Кир Стармер, которого на вокзале в Киеве встретил посол Украины, генерал Валерий Залужный. Стармер приехал для подписания важного соглашения с президентом Владимиром Зеленским.

Как отмечает Залужный, это первый визит премьера в Украину как главу британского правительства.

"Впереди – насыщенный день. В частности, ожидается подписание исторического соглашения о 100-летнем партнерстве между нашими странами. Это не только символ наших крепких связей, но и новая страница в стратегическом диалоге между Украиной и Великобританией", — пишет пресс-служба посольства Украины в Великобритании.

Валерий Залужный и Кир Стармер
Валерий Залужный и Кир Стармер

В сети уже появились первые фото встречи Залужного и Стармера на перроне, где они пожимают друг другу руки и здороваются.

Залужный отметил, что британская сторона активно помогает Украине во время войны. Именно поэтому на переговорах в Киеве высшее руководство Украины и Великобритании обсудят дальнейшее сотрудничество, в первую очередь, в сфере безопасности.

"Также мы планируем возобновить работу Диалога стратегического партнерства — это тот инструмент, который позволит нам эффективно обсуждать и решать разные вопросы двустороннего сотрудничества. Нам нужно быть вместе, чтобы становиться еще сильнее в этой тяжелой борьбе, которую ведет Украина против агрессора", — добавил посол Украины в Великобритании.

Заметим, что большую часть времени Валерий Залужный проводит в Великобритании как официальный представитель Украины. Однако он покинул страну, чтобы 16 января дома встретить премьера Стармера.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что впервые Залужный прокомментировал свои политические амбиции, сказав об одном условии.

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#Украина #Великобритания #Валерий Залужный