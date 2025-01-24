The New York Times спрогнозировало, как с приходом к власти Трампа изменится расклад сил в Украине

На фоне падения рейтинга поддержки президента Украины Владимира Зеленского и возвращения к власти Дональда Трампа, украинская политика претерпевает значительные изменения.

Об этом говорится в статье американского издания The New York Times.

Как пишет издание, бывшая премьер-министр Украины недавно совершила поездку в Вашингтон, где была единственным украинским политиком, присутствующим в ротонде Капитолия на инаугурации Дональда Дж. Трампа и встречалась с его командой, что свидетельствует о ее стремлении достичь нового уровня взаимодействия с США. и скорейшего достижения цели Трампа завершить войну в Украине.

Растущая популярность оппозиции наряду с падением доверия к Зеленскому создает новые политические вызовы для действующего президента. Например, по последним социологическим данным, рейтинг Тимошенко на президентских выборах составляет 12,6%, что делает ее популярной фигурой в стране.

"Стремительно растущая популярность, которую он (Зеленский, — ред.) имел в начале войны, с рейтингом одобрения около 90% сильно падает. Последний опрос показывает, что поддержка упала почти до 50%, и что она опускается еще ниже в опросах, которые оценивают его популярность по сравнению с потенциальными конкурентами, если бы выборы проводились после соглашения о прекращении огня из Россией", — пишет The New York Times.

Активное участие украинской оппозиции в международных мероприятиях также еще больше может снизить влияние Зеленского. На этом фоне президенту Украине придется бороться за сохранение поддержки не только украинцев, но и среди союзников, играющих ключевую роль в войне против России, убеждены американские журналисты.