Юлию Тимошенко заметили в Вашингтоне на инаугурационном молебне (фото)

Юлию Тимошенко заметили в Вашингтоне во время одного из основных мероприятий, посвященных инаугурации Дональда Трампа. Речь идет об инаугурационном молебне. Об этом свидетельствуют фотографии, которые есть в распоряжении редакция.

На мероприятии присутствовали все основные члены команды Дональда Трампа, включая его ближайших советников, чиновников администрации и ключевых политических союзников. Не исключается переговорный процесс Тимошенко с членами ближайшей команды Трампа.

Как известно, 18 января, в субботу, в США стартовали инаугурационные мероприятия, которые продлятся четыре дня. В этом году, из-за ожидаемых экстремально низких температур и порывистого ветра в Вашингтоне, основные меры инаугурации были перенесены в ротонду Капитолия США. Такое решение принял Дональд Трамп, ссылаясь на прецедент 1985 года, когда Рональд Рейган провел свою инаугурацию в помещении из-за схожих погодных условий.

В программе предусмотрены присяги вице-президента Джей Ди Венса и президента Трампа, его инаугурационная речь, а также почетный отъезд Джо Байдена.

Напомним, мы собрали главные события инаугурации Дональда Трампа.