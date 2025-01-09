Исключать нельзя. Что говорят в Украине о повторном наступлении РФ на Киев

Беларусь постоянно ведет риторику, что мы угрожаем их безопасности

В течение почти трех лет войны военные эксперты не исключали вероятность повторного наступления врага на Киев. Этого нельзя исключать и сейчас.

Такое мнение высказал военный эксперт Владислав Селезнев в интервью ТСН. Он говорит, что Путин может использовать Беларусь для осуществления определенных агрессивных шагов.

"Продолжается полномасштабная война. Кремлевский диктатор Путин никоим образом не считается с позицией минского диктатора. Следовательно, по всей вероятности может использовать как воздушное пространство, так и территорию Беларуси для осуществления определенных агрессивных шагов. Не факт, что это произойдет, но такого варианта развития ситуации исключать нельзя. Если находиться в иллюзии, то это прямой путь к коллапсу", — говорит военный эксперт.

По словам Селезнева, по состоянию на сегодняшний день рубежи Киевской области и непосредственно столицы защищены определенным образом, при этом большинство информации об этом не подлежит огласке.

Что зафиксировали пограничники

Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко о текущей ситуации на угрожающих направлениях, которым является белорусско-украинская граница, говорит следующее: "В первую очередь нужно говорить о том, насколько ситуация может меняться, какую угрозу несет Украине. За тем следят подразделения разведки Украины. Также добавлю, что еще с 2022 года, пытаясь перебросить ответственность на Украину, Беларусь постоянно ведет риторику, что мы угрожаем их безопасности, забывая при том, что именно они открыли для россиян свою границу для нападения на Украину".

Но добавляет: "Беларусь под этим предлогом проводит разного рода обучение и держит определенное количество своих подразделений на направлении границы с Украиной, показывая как усиление своей обороноспособности".

Ряд новостей о скоплении определенного количества военных в приграничных районах Беларуси Андрей Демченко дополнительно комментирует:

"Могут происходить и ротации этих подразделений, их количество не увеличивается. На данный момент какой-то ударной группировки, которая была бы на направлении нашей границы и представляла бы нам угрозу — такой не отмечается. Изменений в обстановке также не зафиксировано. Как не зафиксировано ни техники, нет личного состава в непосредственной близости от нашей границы".

Резюмируя, Демченко говорит следующее: "Также напомню, что сейчас на территории Беларуси у России нет своих подразделений, как это было раньше, в прошлом году, когда количество российских военных могло достигать 10-12 тыс. Россия постепенно вывели их на свою территорию, а в рамках ротаций новых не заводила".

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