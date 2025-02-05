"Прекратить лизать зад Путину": Зеленский жестко "раскатал" американского пропагандиста Карлсона

Создается впечатление, что своего мнения у Карлсона нет – только кремлевское

Президент Украины Владимир Зеленский подверг жесткой критике американского пропагандиста Такера Карлсона, который известен своими скандальными заявлениями в адрес Киева и интервью, которое он взял у обитателя Кремля Владимира Путина. Зеленский отметил, что Карлсон охотно распространяет российские пропагандистские нарративы.

Об этом украинский президент сказал в интервью Пирсу Моргану. Зеленский подчеркнул, что Карлсон постоянно почти полностью повторяет заявления Путина, поэтому создается такое впечатление, что своего мнения у него нет.

"Кажется мне, ему нужно глубже понимать, что происходит в Украине, прекратить работать на Путина, прекратить лизать его зад. Честно", – отметил украинский президент.

Зеленский добавил, что Карлсон, распространяя пророссийскую дезинформацию, намеренно обманывает людей, прекрасно зная, что откровенно лжет. К примеру, он соврал, что в Украине якобы преследуют религиозные христианские конфессии. Это неправда, поскольку Московский патриархат исключили из Совета церквей Украины по решению непосредственно религиозных институций, а не власти. А что касается легитимности Зеленского – на выборах 2019 года его избрали 73% населения Украины, поэтому точно не Карлсону это оценивать.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский дал новое интервью журналисту Пирсу Моргану. В нем он ответил на вопрос о положении дел на фронте, зависимости от западной помощи, а также развеял некоторые российские нарративы. "Телеграф" приводит главные заявления из этого интервью.

Отметим, что интервью у Путина Карлсон взял в начале февраля 2024 года. Путин во время разговора с ним наговорил много псевдоисторического бреда. Он устроил американцу "исторический экскурс" почти на полчаса; на восьмой минуте Карлсон заявил, что это не касается темы встречи и запутался, но Путина это не остановило.

Кроме этого, в декабре 2024 года Карлсон взял интервью у российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. Глава российского МИД сделал ряд скандальных заявлений – конечно, не таких, как его руководитель, глава РФ Владимир Путин, но тоже не обошлось без громкой пропагандистской риторики.