Посол України в США провела зустріч зі спецпредставником Трампа: про що говорили

Подробиць немає, за винятком того, що це була перша зустріч з Келлогом в його офіційному статусі

Посол України в США Оксана Маркарова вперше провела офіційну зустріч з нещодавно призначеним спеціальним представником президента США з питань України та Росії, генералом у відставці Кітом Келлогом. Сторони обговорили низку питань, які були пов'язані з війною в Україні.

Про це Маркарова написала у Facebook. Вона зазначила, що в зустрічі брали участь українські дипломати та військові представники, в тому числі аташе з питань оборони України Борис Кременецький та його заступник.

"Не перша наша зустріч із генералом Кітом Келлогом загалом, але перша в його офіційному статусі спецпредставника з питань України та Росії, на яку його призначив президент Трамп 3 лютого. Провели ґрунтовну дискусію зі спецпредставником та його командою", – написала вона.

При цьому інших подробиць посол не навела. Посольство України також обмежилося лише загальною заявою, не вдаючись у подробиці.

Нагадаємо, що спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог має намір відвідати Україну, попередньо, 20 лютого. Саме цього дня він планує приїхати до Києва, якщо у нього не зміниться робочий графік.

До цього Келлог планував приїхати до України в січні, проте зустріч скасували, оскільки необхідно було "краще погодити пропозиції для обговорення". Потім припускалося, що він приїде до Києва перед візитом на Мюнхенську безпекову конференцію, яка відбудеться 14-16 лютого в столиці Баварії, але візит очевидно перенесли на більш пізній термін.