Стало известно, когда спецпредставитель Трампа посетит Украину

Коммуникация Киева с американской администрацией активизируется

Специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог собирается посетить Украину 20 февраля. Именно в этот день он планирует приехать в Киев, если у него не изменится рабочий график.

Об этом сообщили журналисты телеканал "Рада" со ссылкой на собственные источники. При этом, команда Владимира Зеленского планирует коммуницировать с командой Дональда Трампа и раньше.

Также сообщается, в последнее время Украина значительно активизировала контакты с американской администрацией. Эту информацию подтвердил Владимир Зеленский.

До этого Келлог планировал приехать в Украину в январе, однако встречу отменили, так как необходимо было "лучше согласовать предложения для обсуждения".

Затем предполагалось, что он приедет в Киев перед визитом на Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая состоится 14-16 февраля в столице Баварии, но визит очевидно перенесли на более поздний срок.

Кит Келлог — что известно о его заявлениях

Кит Келлог в администрации президента США Дональда Трампа занял должность спецпредставителя по Украине и России. Еще до назначения он представил свой "мирный план" по окончании войны, а сейчас выступает за скорейшие переговоры, прекращение огня и проведение выборов в Украине до конца 2025 года.

Кит Келлог поддерживает позицию Дональда Трампа о том, что в войне России против Украины "нужно найти способы остановить убийства", и это должно быть основной частью "мирного соглашения".

По данным издания The Wall Street Journal, Трамп поручил Келлогу закончить войну в Украине за сто дней. Сам чиновник ранее заявлял, что ставит своей целью найти решение для завершения конфликта за 100 дней.

В недавнем интервью на Fox News Келлог подчеркнул, что завершение войны в Украине возможно добиться через месяцы, а не годы, и для этого уже есть "надежный план". Спецпосланник Трампа считает, что обеим сторонам конфликта придется пойти на уступки, если они хотят договориться о завершении войны.

При этом, по словам Келлога, президент Украины Зеленский дал понять, что готов смягчить свою позицию и лидеру РФ Путину также придется это сделать.

Напомним, специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог собирается представит союзникам план по прекращению войны России и Украины. Предположительно он будут озвучен во время Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 14-16 февраля в столице Баварии.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в администрации президента США Дональда Трампа произошел серьезный раскол относительно того, что делать с войной в Украине. Советники президента разделились на два лагеря, каждый из которых предлагает свою стратегию.