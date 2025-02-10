У Москві вперше підтвердили контакти зі США: що відомо

Контакти певні є, але подробиці на цю тему висвітлювати підстав немає

У Москві вперше офіційно підтвердили факт дипломатичних контактів зі США. Російська сторона наголошує на конфіденційності переговорів і відмовляється розкривати їхні деталі.

Питання про можливу зустріч Путіна і Трампа залишається відкритим. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на заяву заступника глави МЗС РФ Сергія Рябкова.

"Контакти певні є, але подробиці на цю тему висвітлювати підстав немає. Загалом, процес іде", – заявив Рябков. За його словами, узгодженого графіка зустрічей президентів двох держав поки не існує.

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков 10 лютого відмовився коментувати інформацію про ймовірну телефонну розмову між очільниками держав. "Не можу ні підтвердити, ні спростувати це", – зазначив він.

Нагадаємо, у неділю стало відомо що Дональд Трамп поговорив з Путіним щодо війни в Україні. За даними The New York Post, американський президент хотів домовитися з главою Кремля про припинення бойових дій.

"Щодня гинуть люди. Ця війна така погана в Україні. Я хочу покінчити з цією проклятою справою", – наголосив Трамп. Американський президент вкотре наголосив, що трирічної війни "ніколи б не сталося", якби він був президентом у 2022 році.

Раніше "Телеграф" писав, що у Путіна заявили, ніби готові до переговорів із Зеленським. Хоча Пєсков не забув згадати, що РФ не вважає Зеленського законним главою України.