"Нет места эмоциям". У Путина заявили, что готовы к переговорам с Зеленским

Песков не забыл упомянуть, что РФ не считает Зеленского законным главой Украины

Пресс-секретарь главы России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский якобы не является легитимным главой страны, однако Россия готова на переговоры с ним. Зеленский ранее говорил, что готов на переговоры с Путиным, но тот хочет видеть во главе Украины свою марионетку, поэтому и ставит под сомнение легитимность Зеленского.

О готовности Путина к переговорам с Зеленским Песков сказал на брифинге 5 февраля, пишут росСМИ. Он заявил, что "здесь не может и не должно быть места эмоциям". Так Песков ответил на вопрос, считает ли Путин Зеленского врагом.

"Здесь не может и не должно быть места эмоциям. Здесь место юридическому анализу должно быть и абсолютному прагматизму", — сказал Песков.

Песков добавил, что контакты России и США по линии отдельных ведомств идут, в последнее время они усилились. Что подтверждает и Трамп: 4 февраля он заявил, что Соединенные Штаты ведут "очень конструктивные переговоры по Украине". Он добавил, что "сделает все", чтобы остановить войну. Однако никаких деталей своего плана по остановке войны он не предоставил. Также лидер США не ответил на вопрос, будет ли требовать от россиян покинуть оккупированные территории Украины.

Ранее председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко рассказал "Телеграфу", почему Трамп и Путин тянут с переговорами по Украине. Со стороны главы Кремля, по его мнению, это является способом манипулирования.