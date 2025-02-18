Депутаты британского парламента требуют проголосовать за идею Стармера о войсках в Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о готовности отправить в Украину британские войска. Однако его заявление вызвало споры в парламенте Британии – часть депутатов требует принять решение через голосование, а другая часть требует не связывать премьеру руки законодательными задержками.

Об этом пишет издание Politico. Так, депутаты от основных британских политических партий заявляют, что парламент должен принимать участие в принятии такого решения, как отправка военных в Украину – в частности, представители лейбористов напомнили об участии армии Британии во вторжении в Афганистан и Ирак.

Также депутаты указывают, что для такого решения необходима поддержка общественности. Голосование в парламенте может оказать такую поддержку, поскольку за это выскажутся депутаты.

"Во время кризиса мы все хотим сильных лидеров. Но сила и мудрость не являются игрой с нулевой суммой — настоящее лидерство требует и того, и другого. Привлечение парламента к этому решению демонстрирует оба этих качества. Этот курс действий может поставить британские войска под угрозу против ядерного государства без поддержки США. Это требует глубоких и широких дебатов", – заявил депутат Клайв Льюис.

Оппозиция присоединилась к требованию проголосовать за решение. Центристы заявили, что поддерживают предложение Стармера, но в вопросах военного развертывания парламент должен иметь право голоса. То же заявили представители консервативной партии.

При этом спикер Стармера в комментарии для прессы не исключил, что голосование в парламенте будет. Однако он призвал не забегать вперед. Дело в том, что в Британии премьер-министр может дать приказ на военное развертывание британской армии в другой стране, не требуя для этого одобрения парламента. Поэтому проведение голосования остается исключительно на усмотрение Стармера.

Тем временем бывший командующий британской армией Ричард Даннат разводит "зраду". По его словам, у Великобритании нет сил или оборудования, чтобы разместить "большие силы" на земле на длительный промежуток времени, отправив свои войска в Украину. Для такого шага нужно иметь необходимое количество людей с необходимым оборудованием и соответствующей подготовкой и начать финансировать это уже сейчас.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что британский генерал в отставке Ричард Ширрефф считает, что "заморозка" войны и миротворцы не приведут в мир.