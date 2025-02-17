В ЕС разделились взгляды по отправке миротворцев в Украину, — FT

Европейские лидеры разделились через отправку войск в Украину.

Европейские страны не пришли к согласию по отправке войск в Украину во время кризисного совещания. На совещании обсуждались мирные переговоры между президентом США Дональдом Трампом и Россией.

Как сообщает Financial Times, экстренное заседание, организованное президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже, собрало лидеров шести стран ЕС, Великобритании, а также представителей НАТО, ЕС и ООН.

Во время встречи во второй половине дня Польша и Испания выразили нежелание отправлять миротворческие силы в Украину, несмотря на то, что Великобритания предложила "отправить своих солдат".

Европейские союзники США спешат найти общий ответ на неожиданное оглашение Трампа о начале переговоров с Россией, которые должны начаться в Саудовской Аравии во вторник. Франция предложила обсудить возможность создания "умиротворяющей силы", которая будет размещена позади будущей линии прекращения огня в Украине, но не на ней, согласно информации двух чиновников, ознакомленных с подготовкой к встрече.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что он "готов и желает [вставить] наших солдат на землю, если это необходимо". Однако другие страны проявляют большую осторожность. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес отметил: " Никто пока не рассматривает вопрос отправки войск в Украину. Мир еще очень далеко, и по одной простой причине: Владимир Путин".

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что Варшава не готова отправить войска в Украину, но продолжит оказывать гуманитарную, логистическую и военную помощь, оказываемую Киеву в течение последних трех лет.

Лидеры также планируют обсудить варианты повышения расходов на европейскую оборону и военные возможности, в частности, через совместное финансирование.

Ранее "Телеграф" писал, что Зеленский очертил пять ключевых гарантий безопасности, которые нужны Украине.