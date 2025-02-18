Відправка британських військ до України: Стармер зіткнувся з неприємною проблемою

Депутати британського парламенту вимагають проголосувати за ідею Стармера про війська в Україні

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив про готовність відправити в Україну британські війська. Проте його заява викликала дебати у парламенті Британії – частина депутатів вимагає ухвалити рішення через голосування, а інша частина вимагає не зв'язувати прем'єру руки законодавчими затримками.

Про це пише видання Politico. Так, депутати від основних британських політичних партій заявляють, що парламент повинен брати участь в ухваленні такого рішення, як відправка військових в Україну – зокрема, представники лейбористів нагадали про участь армії Британії у вторгненнях до Афганістану та Іраку.

Також депутати вказують, що для такого рішення потрібна підтримка громадськості. Голосування в парламенті може надати таку підтримку, оскільки за це висловляться депутати.

"Під час кризи ми всі хочемо сильних лідерів. Але сила і мудрість не є грою з нульовою сумою — справжнє лідерство вимагає і того, і іншого. Залучення парламенту до цього рішення демонструє обидві ці якості. Цей курс дій може поставити британські війська під загрозу проти ядерної держави без підтримки США. Це вимагає глибоких і широких дебатів", – заявив депутат Клайв Льюїс.

Опозиція приєдналася до вимоги проголосувати за рішення. Центристи заявили, що підтримують пропозицію Стармера, але у питаннях військового розгортання парламент повинен мати право голосу. Те ж саме заявили представники консервативної партії.

При цьому спікер Стармера у коментарі для преси не виключив, що голосування у парламенті буде. Проте він закликав не забігати наперед. Річ у тім, що в Британії прем'єр-міністр може дати наказ на військове розгортання британської армії в іншій країні, не потребуючи для цього схвалення парламенту. Тож проведення голосування залишається виключно на розсуд Стармера.

Тим часом колишній командувач британської армії Річард Даннат розводить "зраду". За його словами, Велика Британія не має сил або обладнання, щоб розмістити "великі сили" на землі на тривалий проміжок часу, відправивши свої війська в Україну. Для такого кроку потрібно мати необхідну кількість людей із необхідним обладнанням та відповідною підготовкою, і почати фінансувати це вже зараз.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що британський генерал у відставці Річард Ширрефф вважає, що"заморозка" війни та миротворці не приведуть до миру.