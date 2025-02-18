США и РФ после встречи в Эр-Рияде может ожидать дипломатический прорыв: о чем договорились

США и РФ проводили переговоры об Украине без Украины

В ходе встречи РФ и США, которую во вторник, 18 февраля, провели в Саудовской Аравии, стороны договорились восстановить штат посольств в Москве и Вашингтоне. Об этом сообщил государственный секретарь США Марк Рубио после встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Как пишет Associated Press, стороны согласовали три ключевых направления: восстановление персонала в посольствах обеих стран, формирование команды высокого уровня для поддержки мирных переговоров по Украине и изучение возможностей более тесного экономического сотрудничества.

Встреча состоялась во вторник во дворце Дирия в Эр-Рияде без участия украинской стороны. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не примет никаких результатов переговоров без участия.

Государственный секретарь США подчеркнул, что завершение войны потребует уступок со всех сторон, а европейские партнеры будут участвовать в переговорах. По его словам, санкции против РФ были введены не только в США, поэтому Европейский Союз также должен присоединиться к переговорам.

Другие заявления Марко Рубио по результатам встречи:

"США нацелены на окончательное, а не временное решение украинской проблемы, стремятся действовать быстро".

"Трамп хочет завершить конфликт в Украине справедливо и не допустить его возобновления через 2-3 года".

"Завершение конфликта в Украине возможно только с согласия всех сторон, условия должны быть "приемлемыми".

Также ранее Телеграф писал, что США и РФ согласовали четыре принципа работы над миром в Украине. Рубио вскрыл детали.