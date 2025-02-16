"Будет привлечен": Трамп заявил, что Зеленский примет участие в переговорах в Саудовской Аравии

Трамп заявил, что житель Кремля Владимир Путин якобы очень хочет заключить мирное соглашение

Президент Украины Владимир Зеленский будет вовлечен в переговоры США и России в Саудовской Аравии. Ранее Зеленский опровергал, что будет участвовать в этих переговорах, заявив, что "не о чем говорить" с Путиным.

О возможном участии Зеленского заявил президент США Дональд Трамп в комментарии лояльному телеканалу Fox News. В частности, на вопрос, будет ли Зеленский участвовать в переговорах, Трамп ответил утвердительно.

"Да, я подтверждаю: он будет привлечен", – сказал он.

Также Трамп заявил, что житель Кремля Владимир Путин якобы очень желает заключить мирное соглашение. Президент США выразил надежду, что сторонам удастся как можно быстрее договориться и завершить войну.

Как писал Телеграф, Саудовская Аравия готова принять делегации США и России для переговоров о прекращении российско-украинской войны. Также появилось сообщение, что целью переговоров является организация саммита с участием Дональда Трампа, Владимира Путина и Владимира Зеленского. Отмечается, что в возможных переговорах со стороны США примет участие Майкл Уолтц и спецпредставитель Трампа Стив Виткофф, ответственный за переговоры с РФ. К тому же появилась информация, что Россию может представлять генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Тем временем президент Зеленский по окончании Мюнхенской конференции по безопасности прибыл в ОАЭ с визитом. Там президент будет обсуждать работу по возвращению большего количества украинцев из российского плена, экономические и инвестиционные вопросы и некоторые другие моменты. Впрочем, от ОАЭ не так далеко до Саудовской Аравии.