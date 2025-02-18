"Мир понимает". Чиновник намекнул, в какой области Украины могут разместить миротворцев

Эта область с 2014 года является главным военным, гуманитарным и образовательным хабом

В то время как европейские лидеры не смогли прийти к согласию по отправке миротворцев в Украину во время кризисного совещания в Париже 17 февраля, глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук объяснил, почему, в случае положительного решения, они могут быть размещены именно на Днепропетровщине. Он отметил, что область будет оставаться ключевым военным хабом Украины в течение следующих десятилетий.

"Мир понимает, что когда речь идет о полезных ископаемых – это разговор о Днепропетровской области, а также о Полтавской и Кировоградской. Наши международные партнеры осознают как ценность этих ресурсов, так и необходимость их надежной защиты", — написал он в Telegram.

Лукашук добавил, что в Житомирской области есть залежи титана, а на Львовщине – уголь. Однако именно на Днепропетровщине мощная комбинация необходимых трудовых ресурсов, образовательных хабов и проверенной годами инфраструктуры.

"Днепропетровская область с 2014 года была и является главным военным, гуманитарным и образовательным хабом. Вероятно, в случае "заморозки" войны именно здесь может быть размещен международный военный контингент. Если он вообще будет в Украине", — отметил чиновник.

Лукашук подчеркнул, что, с одной стороны, это открывает возможности для развития региона и привлечения инвестиций. С другой – враг находится в 5-7 километрах от границ Днепропетровщины.

"К сожалению, Россия не исчезнет, нужно быть реалистами. Именно военная ситуация с безопасностью будет определять развитие нашего региона", — резюмировал глава ОВА.

Стоит отметить, что Днепропетровская область — одна из самых богатых в Украине полезными ископаемыми. Среди горючих там добывают бурые угли, газ. Также там есть железная руда, марганец, титановые руды, никель, алюминий, золото, уран.

Как сообщал "Телеграф", канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что вопрос отправки европейских войск в Украину сейчас не актуален. По его мнению, сейчас следует сконцентрировать усилия на другом.