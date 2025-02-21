США намагаються дотиснути Зеленського? Що відомо про ухвалення резонансної угоди на цей час

Вашингтон дає зрозуміти, що США не приймуть "ні" від України

Українська та американська сторони усю ніч працювали над проєктом угоди щодо рідкісноземельних копалин. Але наразі деякі пункти все ще викликають певні питання, зокрема, у контексті гарантій безпеки для України.

Про це "Суспільному" повідомило джерело в Офісі президента. Тим часом Майк Волц заявив, що Зеленський найближчим часом підпише відповідний документ.

"Команди працювали минулої ночі, до ранку. Та говорити, що проєкт угоди про рідкісноземельні копалини зі США покращили в інтересах України, — передчасно. З точки зору безпеки ще залишаються певні питання, які треба доопрацювати", — сказав поінформований співрозмовник "Суспільному".

Водночас радник президента США з нацбезпеки Майк Волц заявив, що президент України Володимир Зеленський "збирається підписати" угоду про рідкісноземельні метали. На конференції консервативних політичних дій в США Волц дав зрозуміти, що США не приймуть відмови від України в цьому питанні.

"Слухайте, ось у чому суть. Президент Зеленський підпише цю угоду, і ви побачите це найближчим часом. І це добре для України. Що може бути кращим для України, ніж економічне партнерство зі Сполученими Штатами?", — запитав він.

У своїй промові політик нагадав, що саме очільник України запропонував Америці співпрацю щодо видобутку рідкісноземельних металів ще у вересні 2024 року. Радник Трампа наголосив, що президент США "укладає угоди", і тому для України "немає нічого кращого" ніж економічне партнерство із США.

"Внески Європи (на допомогу Україні — ред.) у вигляді кредитів, і вони часто повертаються з відсотками коштом відсотків від заморожених російських активів. Тобто Європі повертають гроші, а американському народу — ні? Я так не думаю. Тому ми укладаємо угоду, яка вигідна для всіх" — сказав Волц.

Раніше адміністрація президента США висловила незадоволення риторикою української влади на адресу Вашингтона. У Білому домі закликають Київ цінувати підтримку, яку надають Сполучені Штати. Особливе занепокоєння у них викликає відмова України від угоди щодо інвестицій у корисні копалини.