В Белом доме отмечают "глубокое разочарование" президента Трампа

Администрация президента США выразила недовольство риторикой украинских властей в адрес Вашингтона. В Белом доме призывают Киев ценить поддержку, оказываемую Соединенными Штатами.

Особую обеспокоенность у них вызывает отказ Украины от соглашения по инвестициям в полезные ископаемые. Об этом заявили в Белом Доме.

В частности, советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц сообщил о готовности США инвестировать значительные средства в добычу полезных ископаемых в Украине. По его словам, предложенное соглашение содержало выгодные условия и дополнительные гарантии безопасности для украинской стороны.

Американская сторона отмечает необходимость пересмотра текущей позиции Киева. В Белом доме убеждены, что возобновление переговоров по поводу полезных ископаемых будет способствовать укреплению двусторонних отношений. Волц призвал украинского президента вернуться к переговорам по ресурсному соглашению.

Кроме того, представители Белого дома отмечают "глубокое разочарование" президента Трампа позицией Владимира Зеленского. Американских чиновников особенно беспокоят высказывания украинских властей, имеющих "характер обид". В Вашингтоне подчеркивают важность конструктивного сотрудничества вместо "дерзкой риторики".

Американская администрация также обратила внимание на состояние собственных оружейных арсеналов. По информации Белого дома, постоянная военная поддержка Украины приводит к их заметному истощению.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Украина готова к сильному соглашению с Трампом. Зеленский рассказал о встрече с Келлогом.