"Быстро и взвешенно": Зеленский подтвердил, что Украина работает над новым вариантом соглашения об ископаемых

Украине нужны документы, которые действительно будут работать и будут ориентированы на нужный Киеву результат, сказал президент

Президент Владимир Зеленский фактически подтвердил, что Украина и США работают над обновленной версией соглашения о полезных ископаемых. Он заявил, что поручил "быстро и взвешенно" работать над двумя соглашениями с Вашингтоном – о редкоземельных металлах и гарантиях безопасности для Украины.

Об этом президент заявил в своем обращении в ночь с 20 на 21 февраля. Зеленский отметил, что встреча со специальным представителем президента США Китом Келлогом "восстанавливает надежду".

Президент добавил, что поручил чиновникам "быстро и очень взвешенно" работать над соглашениями с США. Украине нужны документы, которые действительно будут работать и будут ориентированы на нужный результат Киеву.

"Экономика и безопасность всегда должны идти рядом, и детали сделок имеют значение: чем лучше прописаны детали, тем больший результат… Обсудили с генералом Келлогом фронт, необходимость освободить всех наших пленных, которых удерживают в России, а также необходимость надежной и четкой системы гарантий безопасности, чтобы война больше не вернулась и чтобы россияне не ломали жизни. Мир нужен всем нам: Украине, Европе, Америке, всем в мире", – резюмировал он.

На минувшей неделе министр финансов США Скотт Бессент лично привез в Киев предложение по соглашению о редкоземельных металлах. Сначала ожидалось, что документ будет подписан на Мюнхенской конференции по безопасности, однако 14 февраля украинская сторона предложила доработанный вариант. В конце концов, его так и не подписали.

Полного содержания соглашения не разглашали, но президент Зеленский отмечал, что оно не содержало гарантий безопасности для Украины. Кроме того, в ней предусматривалась передача 50% указанных в документе ресурсов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Зеленский сделал заявление об украинских полезных ископаемых. Президент рассказал, почему они не должны добраться до Кремля.