Трамп получит желаемые недра? Новые детали из соглашения о редкоземельных ископаемых Украины

Наиболее проблемные моменты из проекта изъяты, но …

США могут получить желаемое президентом Дональдом Трампом соглашение о полезных ископаемых Украины. Но Киев поставил свои условия.

Об этом пишет Bloomberg. Отмечается, что новый проект соглашения уже почти согласован, и Украина ждет ответа от Штатов.

Вышеуказанный документ разрабатывал Киев, именно поэтому в нем США поставлено требование по гарантиям безопасности. Штаты, после подписания, будут обязаны обеспечивать и поддерживать мир в "свободной, суверенной и безопасной" Украине.

По данным источника, это соглашение еще "сырое" и его текст, содержание, условия будут изменяться. Но суть "длительного партнерства" между Вашингтоном и Киевом останется. К тому же в США настаивают, что те, кто действовал негативно по отношению к Украине в войне, не должны извлечь выгоду от ее восстановления.

В то же время, CNN пишет, что США не хотят включать гарантии безопасности в соглашение по редкоземельному ископаемому. По словам собеседника, "наиболее проблемные моменты из проекта изъяты, но американская сторона очень сильно противится тому, чтобы включить в документ гарантии безопасности".

Напомним, в использовании украинских недр есть небольшой нюанс, ведь большинство из них не принадлежат государству. Поэтому сначала Украина должна вернуть свою собственность от олигархов, а потом формировать соглашение. Ибо в другой последовательности договоренность зайдет в тупик.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что США передали новый вариант соглашения по украинским ископаемым. Условия ужесточились.