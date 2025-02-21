"Дадим Трампу козырь": Яценюк предложил, как решить вопрос с выборами в Украине

Такой шаг даст преимущество в отношениях с Дональдом Трампом

Специальное событие Киевского Форума по безопасности, посвященное третьей годовщине полномасштабного российского вторжения, прошло в Киеве в пятницу, 21 февраля. Во время мероприятия Арсений Яценюк предложил конкретное решение о проведении выборов.

Он считает, что Верховная Рада должна принять резолюцию о выборах президента через полгода после подписания мирного соглашения. По словам политика, такая инициатива поможет ответить критикам и даст "козырную карту" в руки Трампа для переговоров.

"Лучший путь, чтобы выбить основу из-под ног выступающих против Украины — это принять резолюцию в украинском парламенте по проведению президентских выборов через 6 месяцев после подписания всеобъемлющего мирного соглашения", — пояснил Яценюк.

Он напомнил, что по законам Украины только Верховная Рада может назначать дату президентских выборов. Парламент имеет право высказать позицию украинского народа по этому вопросу.

Яценюк считает, что такое решение четко определит, когда и как пройдут выборы. "Это просто: Украина проводит выборы через 6 месяцев после окончания войны. Точка", — сказал он.

Отдельно Яценюк добавил, что такой шаг даст преимущество в отношениях с Дональдом Трампом: "Так вы даете козырную карту Трампу и лишаете аргументов тех, кто хочет расшатать ситуацию в Украине".

По мнению Яценюка, такой документ поможет Украине решить вопрос выборов и избежать давления от зарубежных партнеров.

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