Отнюдь не 4%. Каков на самом деле рейтинг поддержки Зеленского среди украинцев

Это очень высокий рейтинг для демократического общества, говорят в КМИС

На фоне резонансных заявлений Дональда Трампа о якобы 4-процентной поддержке Владимира Зеленского и необходимости проведения выборов в Украине Киевский международный институт социологии (КМИС) обнародовал свежие данные об уровне доверия к украинскому президенту.

По результатам опроса, проведенного КМИС 4-9 февраля 2025 года, уровень доверия к Владимиру Зеленскому составляет 57%. Не доверяют главе государства 37% опрошенных. Таким образом, баланс доверия-недоверия составляет +20%.

Следует отметить, что по сравнению с декабрем 2024 года показатели доверия президенту выросли. Тогда Зеленскому доверяли 52% украинцев, не доверяли – 39%, а баланс составил +13%.

Опрос охватил все подконтрольные Украине территории. В нем приняли участие 1000 респондентов от 18 лет. Исследование производилось методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров.

График 1. Динамика доверия Президенту В. Зеленскому в течение 2019-2025 годов «Насколько Вы доверяете или не доверяете Владимиру Зеленскому?»

По данным КМИС, положительный баланс доверия-недоверия наблюдается во всех регионах Украины. Как отмечает исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий, такой уровень доверия для демократического общества очень высокий показатель.

График 2. Доверие Президенту В. Зеленского в региональном измерении

"Если некоторые международные партнеры-союзники переживают за легитимность Президента в контексте возможных мирных переговоров и считают уместным настаивать на выборах, то с точки зрения самих украинских граждан с этим проблем нет", – подчеркивает Грушецкий.

Социологи добавляют, что большинство украинцев считают, что выборы должны состояться после завершения войны, когда Украина получит надежные гарантии безопасности. Приоритетом для граждан является укрепление обороноспособности страны.

Статистическая погрешность исследования не превышает 4,1% для показателей, близких к 50%.

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