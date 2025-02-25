Появятся ли европейские войска в Украине? В Лондоне и Париже назвали условие

От выполнения одного условия зависит готовность лидеров отправлять миротворцев в Украину

Франция и Великобритания заявили о готовности разместить миротворческий контингент в Украине, но только при условии получения гарантий безопасности от Соединенных Штатов. Президент США Дональд Трамп пока отказывается предоставлять такие гарантии, что ставит под вопрос возможность развертывания миссии.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на дипломатические источники. По информации издания, во время визита в Вашингтон президент Франции Эммануэль Макрон не смог получить от Трампа никаких конкретных обещаний по поддержке европейских сил в случае их размещения в Украине.

Франция и Великобритания настаивают, что американская сторона должна обеспечить миротворческий контингент логистической, разведывательной и военной поддержкой. В то же время, Трамп заявил, что "не отрицает" возможность гарантий со стороны США, но не уточнил, какими именно они могут быть.

Британский премьер-министр Кир Стармер на саммите "Поддерживай Украину" заявил, что Лондон готов направить войска вместе с другими европейскими странами, если будут выполнены соответствующие условия.

"Если мы хотим длительный мир, то Украина должна быть за столом переговоров. И мы должны выстраивать ее суверенитет и мощные гарантии безопасности. Великобритания готова поддерживать это своими войсками в Украине с европейцами и с правильными условиями", — подчеркнул Стармер.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, в каких именно украинских городах может находиться европейский миротворческий контингент.