Стало известно, когда Зеленский может встретится с Трампом в США

Ключевой момент – подписание соглашения по добыче полезных ископаемых

Президент Украины Владимир Зеленский может посетить Соединенные Штаты Америки и встретиться с американским лидером Дональдом Трампом уже на этой неделе – в пятницу, 28 февраля.

Об этом стало известно "Телеграфу" из собственных источников в окружении Зеленского. Собеседник уточнил, что команда Трампа предложила датой именно 28 февраля. Однако официальной информации о встрече двух лидеров пока нет.

"Сейчас согласовываем детали визита. Это важная встреча для обеих сторон", — сказал источник.

Следует отметить, что Владимир Зеленский во время брифинга сказал:

"Относительно визита (в США, — Ред.). Визит нам предложили, да. Но я хочу получить, какой формат и когда. Офисы работают над этим. Там рабочая есть дата. То, что сказал президент США о пятнице. У меня важный вопрос. Я очень хочу визита".

Предыстория

Financial Times со ссылкой на неназванного украинского чиновника заявляло, что президент Владимир Зеленский планирует поехать в Вашингтон в пятницу, 28 февраля, чтобы встретиться с Дональдом Трампом и заключить соглашение.

Позже Дональд Трамп также заговорил о приезде Зеленского в Вашингтон 28 февраля. В ходе этой встречи они могут подписать соглашение по добыче полезных ископаемых "на $1 трлн".

"Я слышал, что (Зеленский, — Ред.) приезжает в пятницу, конечно, я не против, если он захочет, и он хотел бы подписать его вместе со мной. И я понимаю, что это большое дело, очень большое дело", – сказал Трамп.

Тем временем в украинских СМИ уже опубликовали полный текст документа, который, собственно, планируют подписать в Вашингтоне. В сухом остатке он больше похож на договор о планах экономического сотрудничества с американцами, однако конкретные детали будут согласованы позже. Правда, даже такой документ позволит Трампу объявить о достижении быстрого результата.

Помимо произведения полезных ископаемых в Вашингтоне, очевидно, будут обсуждаться планы по завершению войны между Украиной и Россией. Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что хотел встретиться с Трампом до встречи американского лидера с Владимиром Путиным.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 22 февраля СМИ со ссылкой на источники во власти сообщали, что Зеленский рассчитывает встретиться с президентом США Дональдом Трампом на этой неделе (24 февраля — 2 марта).