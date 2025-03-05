Путін не думав, що буде така війна. Лукашенко розповів про свій дзвінок Зеленському взимку 2022 року

Лідер Білорусі видав чергову порцію заяв щодо російсько-української війни.

Завершення війни в України та політика нового президента США Дональда Трампа у цьому питанні не стала несподіванкою для самопроголошеного очільника Білорусі Олександра Лукашенка. Він заявив, що нібито знав, що в США зміниться адміністрація, і вона не підтримуватиме Україну.

У своїй заяві білоруський президент також розповів про телефонну розмову з Володимиром Зеленським на самому початку широкомасштабного вторгнення. За словами Лукашенка, він попередив українського лідера про можливі геополітичні зміни у США. Про це він сказав в інтерв’ю американському блогеру Маріо Науфалу, повідомляє БЕЛТА.

"Я йому сказав: США незабаром зміняться політично, і ніхто не підтримуватиме Україну у війні", — зазначив Лукашенко.

Крім того, Лукашенко стверджує, що російський президент не очікував такого розвитку подій. "Путін, на мою думку, не думав, що це виллється в таку війну", — підкреслив він.

За словами білоруського лідера, якби Путін передбачав справжні масштаби протистояння, він би не погоджувався на переговори.

Також раніше "Телеграф" писав, що Лукашенко кличе Трампа, Зеленського та Путіна до Білорусі. За його задумом, зустріч має відбутися на території РБ.