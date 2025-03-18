"Это так не работает": экс-посол США предположил, что Путин потребует еще больших уступок от Украины

Трамп играет с Путиным в плохую игру – по правилам жителя Кремля

Президент США Дональд Трамп играет с российским правителем Владимиром Путиным не в ту игру, где может выиграть. Трамп думает, что сможет заставить Путина пойти на мир в Украине, но житель Кремля, скорее всего, потребует еще больших уступок от Киева.

Об этом сказал бывший посол США в России Майкл Макфол в интервью ведущему Sky News Марку Остину. Макфол отметил, что сейчас Трамп предоставил России все уступки, которые ранее требовал Путин – заявил, что Украина должна отказаться от территорий, не станет членом НАТО и там не будет американских миротворцев.

Однако, добавил Макфол, это все были "плети" для Украины, как и прекращение военной помощи и обмена разведывательными данными с Украиной. Путин, скорее всего, согласится на 30-дневное перемирие, поскольку уже многое получил. Но Трамп играет с Путиным в плохую игру – по правилам жителя Кремля. Экс-посол напомнил, что ему доводилось вести переговоры с Кремлем.

"Могу сказать вам, что нельзя просто дать им все в начале, а потом надеяться на добрую волю в ответ. С этими ребятами это так не работает. Они присваивают ваши уступки и требуют еще больше. Я волнуюсь, что Путин намекнул, что теперь, когда он положил в карман предыдущие уступки, он хочет больше", – сказал он.

Макфол также предположил, что Трамп не заинтересован в долгосрочных переговорах, поскольку хочет скорейшего объявить о победе. Для этого ему хватит временного прекращения огня. Экс-посол подчеркнул, что в Кремле это отлично понимают и будут на этом играть, выдвигая новые требования Украине.

"Он собирается прощупать почву, а потом, вероятно, подпишет соглашение. Но это будет очень временное соглашение, всего на 30 дней. Я надеюсь, что оно положит начало мирному урегулированию, потому что украинский народ заслуживает мира. Но я не настроен оптимистично относительно долгосрочного мира и стабильности в нынешних условиях", – резюмировал он.

Как сообщалось ранее, Трамп ранее подтвердил, что проведет разговор с Путиным 18 марта. По его словам, американская сторона хочет "увидеть, сможет ли положить конец этой войне".

Недавно в Саудовской Аравии состоялась встреча между делегациями Украины и США, в ходе которых американская сторона предложила ввести всеобъемлющее перемирие с РФ на 30 дней. Украина согласилась на эту идею, но предупредила, что Россия может нарушать режим тишины.

Для обсуждения предложения Москву на прошлой неделе посетил спецпредставитель президента США Стив Виткофф. Впрочем, как выяснилось, Путин не дал окончательного ответа о перемирии. Глава Кремля рассказал, что якобы Украина может использовать это время для перевооружения. В Кремле отметили, что именно такой "сигнал" был передан Штатам. А также Путин показательно унизил посла Трампа, заставив его ждать 8 часов.