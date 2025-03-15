Трамп назначил спецпредставителя по Украине: в Киеве его хорошо знают

Чиновник будет вести прямые переговоры с украинским руководством

Генерал Кит Келлог официально назначен специальным представителем США по делам Украины. До этого в СМИ обращали внимание на то, что он не участвовал в ряде переговоров, которые касались ситуации в Украине. Включая и переговоры в Саудовской Аравии.

О назначении сообщил президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth. Он отметил, что Келлог будет напрямую общаться с украинским руководством.

"Генерал Келлог, высокоуважаемый военный эксперт, будет напрямую общаться с президентом Зеленским и украинским руководством. Он хорошо их знает, и у них очень хорошие рабочие отношения", — написал глава Белого дома.

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Как известно, Келлог не присутствовал на встрече делегаций США и Украины в Саудовской Аравии. Сейчас основными переговорщиками со стороны Вашингтона по поводу войны России против Украины являются государственный секретарь Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майкл Уолц и представитель на Ближнем Востоке Стив Виткофф.

Однако 13 марта издание NBC со ссылкой на свои источники сообщило, что Келлога отстранили так как в Кремле его считают "слишком проукраинским". На определенном этапе переговоров, администрация Трампа согласилась продолжать диалог с россиянами без него.