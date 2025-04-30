Подписали ли уже соглашение о полезных ископаемых: что говорят в США и Украине

Украина готова подписывать только документ о создании Инвестиционного фонда восстановления

Украина и Соединенные Штаты уже 30 апреля могут заключить соглашение о полезных ископаемых, которое очень долго обсуждалось между правительствами двух государств. Президент США Дональд Трамп заявил, что Киев и Вашингтон уже якобы заключили соглашение, но Украина этого не подтвердила.

"Мы заключили соглашение. И я предполагаю, что они его будут придерживаться. Я поручил это дело Скотту, и он все прекрасно объяснил, но плодов этого соглашения мы пока не видели. Думаю, еще увидим", – заявил Трамп журналистам.

Тем временем премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что украинское правительство приняло решения, необходимые для подписания одного документа из трех, на принятии которых настаивали США. Речь идет о создании Инвестиционного фонда восстановления. По словам Шмыгаля, в основу соглашения легли пять ключевых принципов:

Равноправие: фонд контролируется Украиной и США в соотношении 50/50 и равное право голоса.

Украина не передает контроль США над своими недрами, инфраструктурой и природными ресурсами.

Никаких долговых обязательств со стороны Украины, реальных или вымышленных, в документе нет. Соглашение предусматривает исключительно инвестиции со стороны США.

Фонд гарантирует инвестиции в проекты в Украине и гарантирует коммерческие закупки продукции. Работает принцип "бери, или плати".

Соглашение не станет преградой на пути обретения Украиной членства в Европейском Союзе – оно согласовано с евроинтеграционным курсом Киева.

"Фонд будет наполняться вкладами США и Украины. Прибыли Фонда будут реинвестироваться исключительно в Украину. Благодаря этому соглашению сможем привлечь значительные ресурсы для восстановления, начать экономический рост, получить новейшие технологии от партнеров и стратегического инвестора в лице США", — отметил премьер.

Однако Шмыгаль также не подтвердил, что соглашение о полезных ископаемых подписано. А специальный представитель президента США по Украине Кит Келлог в интервью Fox News фактически опроверг заявление своего шефа: он прямо заявил, что подписание соглашения о редкоземельных металлах затягивается. Причиной он назвал длительный "перевод документов" с украинского на английский, и наоборот.

Отметим, что по информации украинских источников, сейчас администрация Трампа рассматривает вопрос о том, будет ли проведена официальная церемония подписания соглашения между Соединенными Штатами и Украиной о полезных ископаемых.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что президент США Дональд Трамп заявил, что Украина до сих пор не подписала окончательный вариант ключевого соглашения с США по недропользованию. По его словам, процесс затягивается уже как минимум на три недели, и он ожидает, что документ будет подписан "быстрее".