"Історичне партнерство": В США підтвердили підписання угоди про корисні копалини з Україною

Будь-яка країна, яка так чи інакше допомагала Росії у війні проти України, не матиме права інвестувати у відбудову України та в українські копалини

Сполучені Штати підтвердили, що 30 квітня представники Києва та Вашингтона уклали угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна, яка стане початком розширеної домовленості про видобуток українських корисних копалин. Угоду в Вашингтоні вже назвали "історичним партнерством".

Про це написав міністр фінансів США Скотт Бессент. Окремий пресреліз розміщено на сайті Міністерства фінансів США.

"Я радий оголосити про підписання сьогодні історичної угоди про економічне партнерство між Сполученими Штатами та Україною, яка створює Інвестиційний фонд реконструкції США та України для сприяння економічному відновленню України. Економічна безпека – це національна безпека. Мінфін США тісно співпрацюватиме з урядом України для створення цього фонду, і ми з нетерпінням чекаємо на швидке впровадження цього історичного економічного партнерства як для українського, так і для американського народів", – сказано у повідомленні Бессента.

В релізі міністерства зазначається, що угода надасть можливість Україні та США налагодити плідну економічну співпрацю, робити спільні інвестиції та пришвидшити економічне відновлення України, яке буде вигідно Сполученим Штатам. Також було підтверджено, що працювати над створенням Фонду буде Міжнародна корпорація фінансування розвитку США (DFC).

"Як сказав президент, Сполучені Штати прагнуть сприяти завершенню цієї жорстокої та безглуздої війни. Ця угода чітко сигналізує Росії, що адміністрація Трампа віддана мирному процесу, зосередженому на вільній, суверенній та процвітаючій Україні в довгостроковій перспективі. Президент Трамп уявляв собі це партнерство між американським народом та українським народом, щоб продемонструвати відданість обох сторін тривалому миру та процвітанню в Україні", – процитувало міністерство заяву Бессента.

При цьому було підтверджено дуже важливий момент: будь-яка країна, яка так чи інакше допомагала російському режиму у війні проти України, не матиме права інвестувати у відбудову України та в українські копалини, або видобувати ресурси. Україна та США будуть суворо стежити за цим.

"І, щоб було зрозуміло, жодній державі чи особі, яка фінансувала чи постачала російську військову машину, не буде дозволено отримувати вигоду від реконструкції України", – додали у Мінфіні США.

Зазначимо, раніше міністр економіки України Юлія Свириденко офіційно повідомила, що Україна та США 30 квітня уклали угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови під керівництвом Вашингтона та Києва, який буде займатися видобутком українських корисних копалин та спрямовувати гроші на відбудову України. Це одна з трьох угод щодо видобутку корисних копалин, які сукупно складуть домовленість зі Сполученими Штатами.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що президент США Дональд Трамп заявив, що Україна досі не підписала остаточний варіант ключової угоди зі США щодо надрокористування. За його словами, процес затягується вже як мінімум на три тижні, і він очікує, що документ буде підписано "швидше".