В Эстонии понимают, что официальный Будапешт подыгрывает Кремлю

Эстония ввела санкции против министра спорта РФ, главы Олимпийского комитета России (ОКР) Михаила Дегтярева. Накануне Европейский Союз (ЕС) снял санкции с россиянина под давлением официального Будапешта.

Министерство иностранных дел Эстонии сообщило, что под давлением Венгрии из списка были исключены три олигарха, включая Дегтярева, которые напрямую способствуют российской агрессии и имеют тесные связи с Владимиром Путиным. Об этом сообщает err.ee.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна считает, что Венгрия систематически действует против общих интересов безопасности Европы, а потому необходимо срочно принять конкретные меры и приостановить право голоса Будапешта в ЕС. Кроме того, он сообщил, что Эстония сама введет санкции против Дегтярева и двух других россиян.

"Я принял решение о введении государственных финансовых санкций против Кантора, Дегтярева и Исмаиловой, которые были исключены из санкционного списка ЕС под давлением Венгрии", – заявил Цахкна.

Маргус Цахкна

Отметим, Дегтярев является ярым путинистом. Он называет себя "солдатом Путина" и готов прислуживать ему аж до пенсии. Лестные высказывания о Путине привели Дегтярева в правительство РФ.

Кроме того, Михаил хочет сделать украинский Донбасс центром туризма в России. Добавим, что Дегтярев пошел на юридическую хитрость, чтобы снять санкции с российского спорта, правда реакции Международного олимпийского комитета (МОК) пока не последовало.