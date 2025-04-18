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Шуфрич атакует украинский язык? Причем здесь Венгрия, объяснил нардеп Княжицкий

Автор
Марина Ищенко
Дата публикации
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Автор
Нестор Шуфрич, Николай Княжицкий, украинский язык Новость обновлена 18 апреля 2025, 13:20
Нестор Шуфрич, Николай Княжицкий, украинский язык. Фото Коллаж "Телеграф"

Депутат напомнил о своих прошлых дебатах с Шуфричем во время принятия Закона об обеспечении функционирования украинского языка

Нестор Шуфрич, являющийся депутатом от запрещенной в Украине партии "ОПЗЖ" в стенах СИЗО, зарегистрировал в Верховной Раде законопроект. Он предлагает ограничить применение государственного языка в Украине.

Народный депутат Николай Княжицкий отреагировал на это на своей странице в Facebook. По его словам, Нестор Шуфрич снова пытается атаковать украинский язык.

"Депутат от запрещенной ОПЗЖ зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагает ограничить применение государственного языка в Украине", — отмечает Княжицкий в своем сообщении.

Война ведется не по территории

Политик подчеркивает, что нынешняя война ведется не только на территории, но и за украинскую идентичность: язык, культуру и историю. Княжицкий добавляет, что отмена языкового законодательства является одним из требований России для переговоров.

"На оккупированных территориях украиноязычных граждан пытают, убивают, похищают их детей. Украинский язык — это символ сопротивления и свободы", — отмечает Княжицкий.

Шуфрич манипулирует

Особое внимание он уделяет манипулятивному характеру законопроекта Шуфрича:

"Шуфрич представляет свою инициативу якобы в защиту прав венгерскоязычного меньшинства. Но настоящая цель — не речь. Это попытка снова столкнуть Украину с Венгрией. Ведь именно языковой вопрос — предмет постоянных политических спекуляций Будапешта, когда речь идет о нашем членстве в ЕС".

Княжицкий напомнил о своих прошлых дебатах с Шуфричем при принятии Закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, назвав его "одним из самых агрессивных противников" этого закона.

"Теперь он возвращается с новой атакой. Но мы должны помнить: защита украинского языка — это вопрос нашего национального выживания. И попытки его ограничения под прикрытием "защиты меньшинств" — это не о заботе. Это — политическая диверсия", — подытожил Княжицкий.

Дело Шуфрича – что известно

Напомним, 15 сентября 2023 года народному депутату Нестору Шуфричу избрали меру пресечения в виде ареста. Его подозревают в госизмене.

По информации правоохранителей, он работал на Владимира Сивковича – бывшего секретаря СНБО, который оказался агентом ФСБ России. Сивкович координировал агентуру РФ в Украине.

Во время обысков у Шуфрича могли найти документ, в котором была указана схема "автономии" Донецкой и Луганской областей.

Мера пресечения для Шуфрича с тех пор неоднократно продолжалась.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где сейчас скандальный нардеп Шуфрич.

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#Украинский язык #Нестор Шуфрич #Николай Княжицкий