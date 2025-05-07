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Путин снова пугает Украину "Орешником"? Почему заявления российских СМИ это блеф

Автор
Денис Подставной
Дата публикации
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Автор
Путин снова пугает Украину "Орешником"? Почему заявления российских СМИ это блеф Новость обновлена 07 мая 2025, 13:01

Угроза Путина прозвучала прямо перед "перемирием"

Удар "Орешником" по Киеву якобы прямо сейчас рассматривают в Москве. Это, как пугают российские пропагандисты, должно стать "ответом" за непринятие Украиной парадного "перемирия" Путина.

"Телеграф", анализируя предыдущие прецеденты с "чудо-оружием" Кремля, рассказывает о том, что может стоять за этими громкими заявлениями.

"Орешник" по Киеву

Перед 9 мая ряд российских пабликов практически одновременно выпустили посты с новостью о якобы возможном ударе ракетой "Орешник" по Украине.

Детали: в Москве, дескать, предполагают, что Киев не примет трехдневное перемирие, объявленное ранее Владимиром Путиным. Там переживают, что удары по России неизвестными беспилотниками, вероятно, продолжаться и после наступления соответствующей даты. Также в Кремле боятся и каких-то "более серьезных провокаций".

Все вышесказанное якобы может стать поводом для применения "Орешника".

"Президент России Владимир Путин поручил Минобороны РФ определить цели для удара баллистическими ракетами средней дальности. По предварительной информации, в качестве такой цели был выбран Киев", — пишут росСМИ.

Интересный момент: новость об "Орешнике" появилась у пабликов практически одновременно, но каждый из них ссылается на свои "источники" в Кремле. При этом тексты у всех практически идентичны. Такая синхронность может говорить о спланированной информационной операции.

Пост ровно в 9:00 может дополнительно говорить о том, что публикация была заренее запланирована

Контекст

  • 28 апреля Владимир Путин объявил очередное "перемирие" — в этот раз по случаю 80-летия Дня победы. По его словам, российские войска якобы не будут вести боевые действия с 8 до 11 мая. Точное время 6 мая подтвердила официальный представитель МИД России Мария Захарова: в полночь с 7 на 8 мая — на 72-часа.
  • В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский выступил с резким заявлением. Он подчеркнул, что Россия в который раз использует идею перемирия исключительно для собственных политических манипуляций, стремясь при этом сохранить "тишину для парада", а не реальный мир. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к перемирию с РФ, но настаивает на 30-дневном прекращении огня.
  • У Путина проигнорировали предложение Украины.
  • 3 мая Зеленский поставил точку в вопросе "перемирия". Он отметил, что Украина не может обеспечить безопасность мировых лидеров в Москве на параде 9 мая. Однако добавил, что если россияне действительно готовы к реальному прекращению огня, тогда они должны поддержать американскую стратегию. И в таком случае "режим тишины" должен длиться 30 дней, а не только для проведения парада.

"Украина готова к перемирию с 7 мая, но на 30 дней", — добавил Зеленский.

Что такое "Орешник"

Баллистическая ракета "Орешник" – современная военная разработка. Она относится к баллистическим ракетам средней дальности (IRBM). Ракета оснащена 6 боевыми частями, каждая из которых содержит суббоеприпасы. Ее характеризуют как чрезвычайно сложную для перехвата.

Предполагаемые характеристики ракеты:

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Блеф или реальная угроза?

Ракета "Орешник" является опасным оружием и её угрозу, как и любую другую, нельзя игнорировать. А, учитывая её скорость, то на тревоги следует обращать повышенное внимание.

Более того, зная о любви россиян к провокациям, которые привязаны к громким датам, повышенную бдительность нужно сохранять в любом случае. Это даже не касается самого "Орешника". Враг коварен и от него можно ожидать всего.

Блефуют ли россияне?

История с "Орешником" тянется уже давно, а чтобы сделать предположительные выводы о намерениях россиян можно обратится к прошлому и реальным фактам.

Один раз

Россия ударила "Орешником" по Украине всего один раз — 21 ноября 2024 года по городу Днепр. В тот же день Владимир Путин в своем обращении к россиянам заявил, что речь идет о применении новейшей ракеты средней дальности "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом исполнении. При этом, как писали в Reuters, ссылаясь на источники в украинском правительстве, это была "болванка". Дескать, в боевых частях, которых было шесть, не было взрывчатки. Ракета была обучающей. И таким образом российское руководство решило ответить на разрешение Украине бить западными ракетами по территории РФ.

Но много угроз

С тех пор россияне практически регулярно угрожают Украине "Орешником". В частности:

  • 28 ноября Путин назвал объекты в Киеве, которые "могут стать целью" для "Орешника"
  • 21 декабря россияне создавали видимость пуска "Орешника";
  • 30 декабря, российские хакеры взломали украинское цифровое телевидение и выдали в эфир сообщение о якобы ударах ракетами "Орешник", которые "должны состояться в ближайшее время";
  • 11 марта 2025 после массированного налета дронов на Москву;
  • 6 февраля — одна из самых громких угроз. В этот день Россия якобы запустила ракету "Орешник" по Киеву, но она не долетела. Однако эта информация, вероятно, оказалась фейком. Это, в частности подтвердили в СНБО.

А что с фактами?

  • Еще в декабре 2024 года, во время очередных страшилок россиян медиааналитик, журналист и блогер Назар Приходько показывал на одном факте, как, по его мнению, можно распознать блеф россиян с "Орешником". Это реакция посольств. Дело в том, что перед первым ударом "Орешника" по Днепру, массово закрывались посольства в Украине. Притом за несколько дней. Сейчас такого нет.
  • 7 февраля после фейкового пуска "Орешника" в ЦПД объяснили, почему его не могло быть: "Россия в случае подобных пусков должна предупреждать западных партнеров. Предупреждения не было". Сейчас также нет информации о том, что западных союзников кто-то предупреждал о таком.
  • Не та ситуация. Значительно эскалировать ситуацию во время мирных потуг Трампа было бы опрометчивым решением для Путина.
  • Реакция властей: в ЦПД при СНБО предполагают, что новые угрозы — это блеф.

Цели

Причина, по которой вброс о якобы атаке "Орешника" может быть блефом, очевидна. "Перемирие" к 9 мая, как говорил политолог Александр Леонов, на самом деле вызвано страхами Путина перед Украиной. Политолог считает, что главная причина этого перемирия – это попытка избежать ударов со стороны Украины вглубь российской территории. Путин боится репутационной пощечины перед своими союзниками.

А Украина, судя по последним событиям, не соглашается подыгрывать Путину в его парадном фарсе. Не помогает даже официальный визит главы Китая, который 7 мая должен приехать в Москву.

Блеф и угрозы с целью принудить Украину к "перемирию", являются самой вероятной целью. С этим, к слову, согласен и глава ЦПД Алексей Коваленко.

"А вообще, все эти страшилки об "Орешнике" означают очень простой месседж: не бейте по Москве, мы боимся, у нас есть "орешник", — считает он.

"Телеграф" также обратился и ИИ, чтобы тот анализируя все "за" и "против" высказал свое мнение по этому поводу. Он ответил, что с вероятностью 60-70% — это блеф.

Вывод

Вероятнее всего Путин решил пойти на блеф, чтобы выпросить перемирие для парада на 9 мая. Тем не менее игнорировать тревоги, как и всегда, нельзя ни в коем случае.

Напомним, ранее мы писали о том, за сколько минут российская ракета "Орешник" может долететь до столиц Европы.

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#Украина #Россия #Ракета #Орешник #Фейки