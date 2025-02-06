Россияне могли атаковать Киев "Орешником": Forbes объяснили, почему ракета не долетела

Ракета, якобы, взорвалась на территории России

В четверг, 6 февраля, Российская Федерация якобы еще раз запустила ракету "Орешник" по Украине. В этот раз вероятной целью могла стать столица.

Об этом сообщает Forbes. Правда, официального подтверждения информации о применении данной ракеты, как и о возможном ее падении ракеты на российской территории, в настоящий момент нет.

"Через три месяца, в четверг утром, россияне, как сообщается, запустили еще один "Орешник" — этот, очевидно, был нацелен на Киев. Завыли сирены воздушной тревоги. Жители города начали искать укрытие. Но дальше… ничего. Не было громовых ударов, поскольку невзрывные транспортные средства — врезались в землю", — пишет издание.

Отмечается, что "Орешник" мог выйти из строя и рухнуть в России.

Напомним, недавно Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал Александр Сырский заявил, что Украина сейчас не имеет систем, способных перехватывать российскую баллистическую ракету "Орешник". По словам военного эксперта Петра Черника, дорогостоящую систему ПВО, которая может сбивать "Орешник", сегодня может позволить себе только США. А единственная страна, которая позволила себе ее купить — Саудовская Аравия.

Тем не менее есть и основания для оптимизма, говорит эксперт. В 2024 году в США была введена в строй пусковая установка Typhon. В первую очередь она предназначена для отстреливания ракеты BGM-109 Tomahawk. Но в комплектацию входит также пусковой контейнер, который может запускать ракету RIM-161 Standard Missile 3. Это противоракета, которая разрабатывалась против баллистического оружия, вроде "Орешника".

Как сообщал "Телеграф", в 2025 году ракетная система "Орешник" перестала упоминаться в выступлениях российских официальных лиц.