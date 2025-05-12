Капитуляция под видом мира: в The Times объяснили, почему нельзя верить Путину

Если Путин не испугается поехать в Турцию, там он будет требовать капитуляции Украины

Кремль, несмотря на декларируемые заявления и так называемое "стремление к миру", не изменил своей позиции. Российский правитель Владимир Путин продолжает выдвигать Украине те же требования и требовать капитуляции, при этом изменяя формулировки, но не содержание своих требований.

Об этом пишет британское издание The Times. Авторы материала отмечают, что Путин в Турции, если он вообще туда приедет, потребует отказа Украины от вступления НАТО, смены правительства в Киеве и передачи российскому режиму контроля над территориями, которые россияне успели вписать в свою так называемую "конституцию" – Крым, Херсонскую, Запорожскую, Донецкую и Луганскую области.

Издание отмечает, что в Москве называют это "устранением первопричин конфликта". Однако, фактически это требование к Украине пойти на капитуляцию перед россиянами. Украина не примет этот сценарий, о чем говорили уже очень много раз.

Обозреватель The Times Марк Беннетс сказал, что ситуация похожа на "День сурка": Путин постоянно скатывает все попытки дипломатического урегулирования войны к попыткам выдвигать Украине ультиматумы. Украина не принимает ни одного российского ультиматума, война продолжается. Таким образом, именно действия Кремля тотально делают невозможным любое достижение мирного урегулирования.

Отметим, что вопрос длительного прекращения огня с последующим завершением активной фазы войны России против Украины снова попал в повестку дня. В Кремле на перемирие соглашаться не хотят, но уже заговорили о возобновлении переговоров в Турции. Президент Украины Владимир Зеленский в ответ продемонстрировал серьезность своих намерений и заявил, что 15 мая ждет Путина в Стамбуле на беседу.