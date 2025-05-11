Путин предложил переговоры. 5 прогнозов, что будет дальше

5 факторов, определяющих будущее переговоров

Президент России Владимир Путин призвал Украину к прямым переговорам 15 мая, отвергнув предыдущее предложение о перемирии. Россия снова пытается изменить ход войны дипломатическими маневрами на своих условиях.

Так считает Вадим Денисенко, народный депутат Украины и журналист. По его мнению, такие призывы преследуют вполне конкретную цель. Денисенко поделился своим видением дальнейшего развития событий после заявления российского президента и назвал пять прогнозируемых ситуаций.

Чего ждать после заявления Путина

Ультиматум вместо переговоров

По мнению Денисенко, даже если американская сторона будет настаивать на отправке украинской делегации в Турцию, в Стамбуле Украину ждет очередной ультиматум от Путина Украинская сторона таких условий не примет.

США продолжат поддержку

"США не будет снимать санкции и продолжит давать оружие. Со временем не исключаю, что США даже созреют до введения новых санкций", — пишет Денисенко.

Война будет продолжаться

Реальные переговоры, которые могут привести к результату, состоятся только после завершения летнего наступления. Однако они будут иметь шанс на успех, только если станут частью более широкого переговорного процесса с участием США и Китая, или даже США, Китая и ЕС.

Сохранение сотрудничества с Западом

Украине критически важно поддерживать хорошие отношения с США и оставаться важной частью диалога между Европейским Союзом и Соединенными Штатами.

Налаживание отношений с Китаем

"Нам нужно выйти из штопора в наших отношениях с Китаем. На это лето. И я считаю, это реалистично", — подытожил журналист.

Ранее "Телеграф" также писал, что Зеленский ответил на предложение Путина по поводу переговоров. В то же время, он назвал свое условие.