У Путина нашли новые требования

В Кремле озвучили условия для переговоров по Украине. Это произошло после того, как Путин предложил продлить переговоры 2022 года в Стамбуле.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что предложенные Россией переговоры по ситуации в Украине должны учитывать результаты встреч, прерванных в 2022 году. Также российская сторона настаивает на учете текущей ситуации "на земле". Его слова передают росСМИ.

Об этом Ушаков заявил журналистам, отвечая на вопрос об условиях возможных переговоров в Стамбуле. "Учитывая это, с учетом, естественно, с учетом реальной ситуации", — так помощник Путина очертил позицию Москвы.

На вопрос о том, кто будет представлять Россию на переговорах, Ушаков ответил: "Президент даст команду, тогда объявим". Глава Кремля также отметил, что Россия якобы настроена на серьезные переговоры с Киевом с целью достижения долгосрочного мира.

Напомним, что 29 марта 2022 г. в Стамбуле проходили переговоры между представителями Украины и России. На этих переговорах российская сторона выдвигала требования о полном нейтралитете Украины, сокращении численности наших вооруженных сил, а также стремилась сохранить под своим контролем оккупированные украинские территории. Стороны смогли согласовать большинство пунктов, оставив лишь несколько нерешенных вопросов для обсуждения на личной встрече президентов Украины и России, которая так и не состоялась.

Стоит отметить, что Москва никогда не отказывалась от концепции "стамбульского соглашения". Представители Путина не раз заявляли о готовности вести переговоры "на основе стамбульских договоренностей и фактической ситуации на местах". Однако, согласно этим договоренностям, настоящее намерение России заключалось в том, чтобы лишить Украину ее военного потенциала и национальной идентичности.

Ранее "Телеграф" также писал, как в Украине реагируют на предложение Путина. Эксперты призывают не вестись на эту имитацию Путина по мирным переговорам