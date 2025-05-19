Трамп выходит из переговоров? Есть тревожные звоночки после его разговора с Путиным и Зеленским — FT

США могут согласиться на соглашение, удовлетворяющее требованиям Кремля

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина "немедленно" начнут переговоры по прекращению войны, однако в то же время отметил, что Соединенные Штаты не будут брать на себя роль посредника в этом процессе. Об этом он сообщил после двухчасового телефонного разговора с Владимиром Путиным.

Об этом пишет Financial Times. По словам Трампа, переговоры должны быть прямыми, поскольку "лишь стороны знают все детали конфликта". Он также предложил провести мирные переговоры в Ватикане, назвав этот вариант перспективным.

В то же время российский президент озвучил более сдержанную позицию: Кремль готов обсудить с Киевом меморандум, который стал бы основой потенциального соглашения о прекращении войны — "на определенный период времени" и только "при достижении договоренностей".

Путин не продемонстрировал никаких признаков отказа от своих требований, среди которых вывод украинских войск с оккупированных территорий, включая Херсон и Запорожье. На этом фоне европейские лидеры, также присутствовавшие во время отдельного звонка с Трампом после разговора с Путиным, выразили обеспокоенность возможными односторонними решениями американского президента.

В Киеве опасаются, что Вашингтон может согласиться на соглашение, удовлетворяющее требования Кремля, и будет оказывать давление на Украину, в частности, из-за сокращения военной помощи. Несмотря на это, европейские партнеры отметили готовность поддерживать Украину в поисках справедливого мира. Один из осведомленных с деталями разговора сообщил, что лидеры были ошеломлены тем, как президент США представил достигнутые договоренности. По ее словам, было очевидно, что Трамп "не настроен усиливать давление на Путина для серьезного вовлечения в переговоры", передал главный корреспондент Financial Times в Киеве Кристофер Миллер.

Напомним, ранее "Телеграф" ранее писал, что президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина намерены начать переговоры не только о прекращении огня, но и о завершении войны. В понедельник, 19 мая, он провел двухчасовой телефонный разговор с Владимиром Путиным, который охарактеризовал как "добрую", с "прекрасным" тоном.