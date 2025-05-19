Трамп виходить з переговорів? Є тривожні дзвіночки після його розмови з Путіним і Зеленським - FT

США можуть погодитись на угоду, яка задовольняє вимоги Кремля

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія та Україна "негайно" розпочнуть переговори щодо припинення війни, проте водночас зазначив, що Сполучені Штати не братимуть на себе роль посередника у цьому процесі. Про це він повідомив після двогодинної телефонної розмови з Володимиром Путіним.

Про це пише Financial Times. За словами Трампа, переговори мають бути прямими, оскільки "лише сторони знають усі деталі конфлікту". Він також запропонував провести мирні перемовини у Ватикані, назвавши цей варіант перспективним.

Водночас російський президент озвучив значно стриманішу позицію: Кремль готовий обговорити з Києвом меморандум, який би став основою потенційної угоди про припинення війни — "на певний період часу" і лише "за умови досягнення домовленостей".

Путін не продемонстрував жодних ознак відмови від своїх вимог, серед яких — виведення українських військ із окупованих територій, включаючи Херсон і Запоріжжя. На цьому фоні європейські лідери, які також були присутні під час окремого дзвінка з Трампом після розмови з Путіним, висловили занепокоєння щодо можливих односторонніх рішень американського президента. Фрідріх Мерц заявив, що всі учасники телефонної розмови "підтвердили готовність активно підтримувати Україну на її шляху до припинення вогню".

У Києві побоюються, що Вашингтон може погодитись на угоду, яка задовольняє вимоги Кремля, і чинитиме тиск на Україну, зокрема через скорочення військової допомоги. Попри це, європейські партнери наголосили на готовності підтримувати Україну у пошуках справедливого миру. Одна з осіб, обізнаних із деталями розмови, повідомила, що лідери були приголомшені тим, як президент США представив досягнуті домовленості. За її словами, було очевидно, що Трамп "не налаштований посилювати тиск на Путіна для серйозного залучення до переговорів", передав головний кореспондент Financial Times у Києві Крістофер Міллер.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" раніше писав, що президент США Дональд Трамп заявив, що Росія та Україна мають намір розпочати переговори не лише щодо припинення вогню, а й про завершення війни. У понеділок, 19 травня, він провів двогодинну телефонну розмову з Володимиром Путіним, яку охарактеризував як "добру", із "чудовим" тоном.