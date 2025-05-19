"Переговоры начнутся…" Трамп назвал свою выгоду от мира после разговора с Путиным

По словам президента США, стороны начнут переговоры не только о прекращении огня, но и о завершении войны

В понедельник, 19 мая, президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Он считает, что беседа, длившаяся два часа, была "доброй", а тон — "прекрасным".

Глава Белого дома написал в Truth Social, что Россия хочет вести широкомасштабную торговлю с США после окончания войны, и он с этим согласен.

"Только что завершился мой двухчасовой разговор с Путиным. Я считаю, что он прошел очень хорошо. Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и, что более важно, о завершении войны", – говорится в публикации.

Трамп объяснил, что условия будут обсуждаться между двумя сторонами, потому что они знают детали переговоров, о которых никто другой не знает.

"Тон и дух разговора были замечательными. Россия хочет вести широкомасштабную торговлю с США, когда закончится эта катастрофическая "кровавая баня", и я с этим согласен. Для России существует огромная возможность создать огромное количество рабочих мест и богатства. Ее потенциал неограничен. Так же и Украина может получить большие выгоды от торговли в процессе восстановления своей страны", — написал президент США.

Трамп заявил, что переговоры между Россией и Украиной начнутся немедленно, о чем он уже сообщил Владимиру Зеленскому, Урсуле фон дер Ляен, Эманюэлю Макрону, Джорджиа Мелони, Фридриху Мерцу и Александру Стуббу.

Глава Белого дома также отметил, что Ватикан в лице Папы Римского заявил о заинтересованности в проведении переговоров между Москвой и Киевом.

Что сказал Путин о разговоре с Трампом

Ранее глава Кремля заявил, что прекращение огня с Украиной возможно после достижения соответствующих договоренностей. В меморандум между Киевом и Москвой могут войти вопросы прекращения огня и принципы урегулирования.

"РФ и Украина должны найти компромиссы, которые устраивают обе стороны", — сказал Путин и добавил, что возобновление контактов в Стамбуле говорит о том, что стороны "в целом на правильном пути".

Президент России высоко оценил беседу с Трампом и назвал ее конструктивной. По его словам, в откровенном и содержательном разговоре Трамп высказал свою позицию по поводу прекращения огня.

Путин добавил, что подробнее о деталях телефонного разговора расскажут его спикер Дмитрий Песков и помощник Юрий Ушаков.

Напомним, что Трамп позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому перед началом беседы с Владимиром Путиным. Разговор длился всего несколько минут.