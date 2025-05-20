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Ударит ли новый пакет санкций по кошельку Кремля: эксперты оценили эффективность ограничений

Автор
Юлия Крутякова
Дата публикации
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Автор
Владимир Путин Новость обновлена 20 мая 2025, 18:24
Владимир Путин. Фото Коллаж "Телеграфа"

Санкции нацелены не только на теневой флот РФ

Во вторник, 20 мая, ЕС одобрил 17 пакет санкций против России. Как ожидается, он должен существенно ударить по теневому флоту страны-агрессорки, ведь санкции нацеливаются почти на 200 судов. Более того, ограничениям подвергнут отдельные лица и организации, которые считаются причастными к дестабилизации ситуации в Европе, репрессиям в России и применению химического оружия в Украине.

Примечательно, что впервые за время введения санкций против РФ в список попали суда, самолеты, недвижимость и цифровые сервисы. К примеру, под санкциями оказался Виктор Медведчук вместе со своей платформой "Другая Украина".

Как оценивают новый крупный пакет санкций эксперты

В комментарии "Телеграфу" политолог Роман Еделев отметил, что не считает этот пакет санкций таким, который снизит интенсивность войны.

"Сегодня утвержден 17-й пакет санкций. Он, в основном, направлен против теневого флота. Создаст ли это проблемы для отдельных россиян, которые могут рассматриваться как спонсоры войны? Да! Повлияет ли это способность РФ вести долгую и интенсивную войну? Нет! И имеет ли только Европа возможность ввести такие санкции, чтобы ввести такие санкции? Теоретически мы можем о чем-то говорить, например о перекрытии Данией ее проливов в балтийском море для танкеров с российской нефтью, но пример с провальной попыткой Эстонии задержать нефтяной танкер для осмотра показывает, что европейцы не готовы взять на себя ответственность за такую ​​эскалацию. И я не вижу, из-за чего такая готовность должна появиться", — отметил эксперт.

Специалист по коммуникациям Максим Гардус отметил, что этот пакет санкций очень большой и важный, ведь Россия использовала теневой флот для обхода нефтяного эмбарго, что позволяло Кремлю продолжать финансировать войну в Украине.

"Хотя этот шаг важен, он не достаточен. Россия продолжает использовать "теневой флот" для экспорта нефти, что составляет до 85% ее нефтяных поставок. Эти суда часто являются старыми, плохо застрахованными и зарегистрированными под удобными флагами, что затрудняет их отслеживание и контроль <..> Это подчеркивает необходимость усиления давления и координации со стороны международного сообщества", — написал он.

Артур Билоус бывший нардеп и политолог подчеркнул, что декларируемой целью санкций было и является лишение России финансовых возможностей вести захватническую войну, но на самом деле ощутимого эффекта от ограничений мало.

В частности, это происходит из-за того, что Путин имеет пути компенсации потерь приближенным олигархам. Также Россия ориентируется на другие рынки сбыта и находит пути обхода санкций.

Также экс-нардеп добавляет, что бюджет и ВВП России, вопреки распространенным представлениям, всего на 20% состоит из нефтегазовых доходов.

"То есть даже полное эмбарго на российские энергоносители пошатнет, но не обрушит их экономику и способность вести войну", — добавляет он.

Действующая нардепка Ирина Геращенко подчеркнула, что нужно большее давление на РФ.

"Это (принятие 17 пакета санкций — ред.) важный шаг на фоне переговорного процесса. Важный, но НЕДОСТАТОЧНЫЙ. И об этом нужно говорить с партнерами", — написала она.

Между тем экспертка общественного совета при Гостаможслужбе, экс-нардепка Татьяна Острикова пишет: "Это удар по схемам обхода нефтяного эмбарго, а значит — по кошельку Кремля".

Что известно о новом пакете санкций

Как стало известно, ЕС применил дополнительные ограничения к 21 физическому лицу и шести юридическим лицам, причастным к дестабилизационной деятельности РФ за рубежом. Также Великобритания ввела ограничение о Санкт-Петербургской бирже.

Так под санкциями оказались

  • Виктор Медведчук — бывший украинский политик и бизнесмен, распространял пророссийскую пропаганду через медиа и платформу "Другая Украина", также попавшую под ограничения.
  • Артем Марчевский и Олег Волошин, соратники Медведчука, контролировали медиа для распространения кремлевских нарративов.
  • "Голос Европы" — медиа, продвигавшее пророссийские нарративы, финансируемое через структуры Медведчука.
  • Елена Колбасникова, Юлия Прохорова, Ростислав Теслюк, Андрей Харьковский причастны к дестабилизации в странах ЕС.
  • Алик Хучбаров и Илья Бочаров – сотрудники ГРУ, подрывали политическую ситуацию в Эстонии.
  • Томас Рэпер (Германия) – блогер, распространявший пророссийские месседжи.
  • Алина Липп (Россия) — пророссийская блоггерша, распространявшая дезинформацию
  • Виктор Луковенко возглавляет "Африканскую инициативу", которая распространяет дезинформацию в Африке.
  • Джастин Блез Тагух и Михаил Прудников ответственны за антизападную пропаганду в Африке.
  • Сильвен Афуа – основатель запретной во Франции организации, распространявшей призывы к ненависти.
  • AFA Medya – турецкая медиакомпания, распространявшая кремлевскую дезинформацию. Под ограничениями теперь и ее основатель Хусейн Догру.
  • Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) и его руководитель Руслан Нестеренко – ответственный за нарушение работы GPS в странах Балтии.
  • Stark Industries – вебхостинг, поддерживающий информационные атаки, кибероперации и дестабилизацию. В санкционные списки попали и связанные с ним Юрия и Иван Некулит. Они поддерживали деструктивную деятельность в цифровом пространстве.
  • Рыболовные компании Norebo JSC и Murman Sea Food использовались для шпионажа и диверсий на объектах инфраструктуры (например, подводные кабели).

Ограничения применили против трех российских организаций, связанных с разработкой и применением химического оружия. Соответствующее решение было принято после отчетов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). В этих документах было подтверждено использование РФ химических веществ, в частности CS-газа, на фронте в Украине, что нарушает международную Конвенцию. В итоге в списке ЕС за использование химоружия в настоящее время находятся 25 человек и 6 организаций.

Также под новые санкции попали:

  • Войска радиологической, химической и биологической защиты РФ – подразделение Вооруженных сил, причастное к применению химоружия;
  • 27-й научный центр МО РФ – участвует в разработке химических веществ;
  • 33-й Центральный научно-исследовательский и испытательный институт МО РФ также привлечен к созданию химического оружия.
  • Судьи, прокуроры, представители Верховного Суда РФ и региональных судов они принимали политически мотивированные решения, в частности, по делам Алексея Навального и его соратников.
  • Члены Следственного комитета РФ – фабриковали дела против активистов, юристов и работников медиа.
  • Люди, причастные к преследованию покойного оппозиционера Алексея Навального, его брата, адвокатов и технического директора канала "Navalny LIVE", активистов Алексея Горинова, Игоря Барышникова, Ольги Смирновой, блоггеров Иоанна Курмоярова и Сергея Другова.

Эти ограничения предполагают, что этим лицам и организациям замораживают имущество в ЕС, запрещают получать деньги или другие ресурсы граждан и компаний Евросоюза, а также запрещают въезд на территорию ЕС.

Глава ОП Андрей Ермак подчеркнул, что это удар по:

  • военных цепях снабжения РФ, включая ракеты "Искандер", которые РФ применила в Сумах, убив десятки человек, среди них — дети;
  • энергетическому сектору, включая новые 18 танкеров "теневого флота" и их владельцев;
  • 46 финансовым учреждениям, помогавшим России обходить санкции, включая Санкт-Петербургскую валютную биржу и страховое агентство РФ;
  • пропагандистской машине Кремля — еще 14 участников "Агентства социального дизайна" (SDA), распространяющее дезинформацию по всему миру.
  • теневому флоту — санкции коснулись капитанов кораблей, это было предложение нашей санкционной группы.

"Британия также заявила о намерении снизить ценовой потолок на российскую нефть, чтобы ударить по критическому источнику финансирования войны — доходам от экспорта энергоносителей", — добавил он.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что уже обсудил с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен подготовку следующего 18 пакета санкций.

"Это (одобрение 17 пакета санкций — ред.) шаг в правильном направлении. Важно жестко ограничивать российский танкерный флот, который служит финансированию убийств, а также все схемы, которые Россия использует для развития военной промышленности. Чем больше будет давления на Россию, тем больше будет мотивов у Москвы идти к настоящему миру", — отметил президент

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве разочарованы тем, что в новом пакете санкций нет новых имен капитанов. Тем самым моряки под их командованием могут не опасаться за будущее своей карьеры в каких-либо уважаемых компаниях.

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#Россия #Санкции #Виктор Медведчук #Теневой флот