Все будет зависеть от одного: введет ли Трамп санкции против России

Возможность введения новых санкций против РФ пока не исключается

Вопрос введения вторичных санкций против России все еще рассматривается президентом США Дональдом Трампом. Однако многое будет зависеть от того, как пройдет разговор между ним и Владимиром Путиным.

Об этом во время брифинга в Белом доме рассказала пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт. По ее словам, американский президент "четко дал понять всем сторонам, что хочет видеть прекращение огня".

"Я думаю, что все варианты рассматриваются. Я не буду забегать наперед, опережая президента в объявлении его решений, но, очевидно, это (санкции, — ред.) то, что рассматривает и обсуждает президент", — сказала она.

При этом Ливитт отметила, что Трамп очень сильно работает над завершением российского вторжения в Украину, но "разочарован обеими сторонами конфликта".

Напомним, что в Сенате США был представлен законопроект о масштабных пошлинах против российских энергоносителей, которые могут быть введены в случае отказа Кремля от мирных переговоров, или в случае нарушения россиянами потенциального мирного соглашения с Украиной. Таможенные пошлины в размере 500% на все товары будут угрожать тем государствам, которые покупают российские нефть, газ, уран и уголь.

Как сообщалось ранее, в Европе перед проведением Стамбульских переговоров обещали ввести санкции против России, если та не пойдет на немедленное прекращение огня. Однако в конечном итоге Трамп сказал, что война не остановится до того, как он проведет встречу с Путиным, тем самым отложив введение санкций на неопределенный срок. В Кремле после этого заявили, что встреча не состоится в ближайшее время.