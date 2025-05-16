"Пакет готов": Мерц назвал дату принятия новых санкций против России

Путин поставил себя в очень неудобное положение, отказавшись явиться в Стамбул.

Новый пакет санкций против России, уже семнадцатый по счету, полностью готов. Его планируется принять на заседании Совета Европейского Союза в Брюсселе 20 мая, все страны ЕС предварительно одобрили новые ограничения.

Об этом написал канцлер Германии Фридрих Мерц в Х (Twitter). По его словам, президент Украины Владимир Зеленский сделал Кремлю "большую уступку", согласившись поехать на переговоры в Стамбул, в то же время российский правитель Владимир Путин, не поехав в Турцию, поставил себя в очень неудобное положение.

"Тот факт, что президент Зеленский вопреки всему поехал в Стамбул, является огромной уступкой. Путин не явился — и это поставило его в неудобное положение. Новый пакет санкций готов. Мы решим этот вопрос во вторник в Брюсселе", — написал Мерц.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон ранее подтвердил, что в ближайшие дни против России будут применены новые санкции, если Кремль не согласится на 30-дневное перемирие. Он отметил, что сейчас европейские страны ждут четкого ответа российского правителя Владимира Путина на его прибытие в Стамбул.

Отметим, что переговоры украинской и российской делегаций должны начаться в пятницу, 16 мая, утром в Стамбуле. Делегацию Украины возглавил министр обороны Рустем Умеров. "Телеграф" писал, что Зеленский прокомментировал состав российской делегации, отметив, что отсутствие лидера России Владимира Путина и присутствие чиновников не самого высокого ранга свидетельствуют о неуважении США и Турции. А в США вообще не ожидают "серьезных прорывов" в переговорах.

Российский режим, кстати, также не верит в успех переговоров в Стамбуле, куда он отправил делегацию "алкашей с балалайками". Именно поэтому российские пропагандистские СМИ уже получили "методички", как объяснять россиянам провал руководителя "делегации" Мединского и российского правителя Владимира Путина.