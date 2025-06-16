Трамп кидає Україну напризволяще: в The Telegraph розповіли про три варіанти, які є в України

Російський режим планує витратити на оборону в 2025 році 160 мільярдів доларів, тоді як ЄС не може надати Україні 40 мільярдів

США найближчим часом офіційно відмовляться від підтримки України озброєнням, оскільки адміністрація президента Дональда Трампа робить акцент на "мирному врегулюванні". Вашингтон заявив це вустами Піта Хегсета, колишнього телеведучого, винагородженого за свою лояльність кріслом міністра оборони США. Отже, в України залишається тільки три варіанти, як діяти.

Про це пише видання The Telegraph. Автор матеріалу підкреслює: в США вважають, що загроза Росії – проблема Європи, а послання навряд чи могло бути чіткішим, враховуючи, що під час цих слухань обговорювали бюджет США на 2026 рік.

"Вашингтон виділив Україні близько 74 мільярдів доларів військової допомоги з моменту вторгнення Путіна в лютому 2022 року. Це включає революційне обладнання, таке як системи ППО Patriot, які є єдиним ефективним захистом України від російських балістичних ракет, ракети ATACMS та HIMARS, далекобійну артилерію M777, танки, бронетехніку та мільйони артилерійських снарядів. Деякі пакети часів Байдена все ще проходять процес закупівель. Але гіркий підсумок для Києва полягає в тому, що його покинув наймогутніший і найбагатший союзник", – сказано у матеріалі.

Зазначається, що в України зараз є тільки три варіанти:

Покладатися у питанні виробництва та постачання необхідної зброї на Європу;

Придбання американської зброї в інтересах України за європейські кошти;

Виготовлення необхідної зброї українськими підприємствами за рахунок європейських союзників.

Проблема в тому, що хоча європейські лідери обіцяли взяти на себе зобов'язання постачати Україні озброєння та давати гроші на його придбання, справа йде вперед зі скрипом. Так, оборонний план Європейського Союзу зірвали Угорщина, Словаччина, Хорватія, Іспанія та Італія; Україна повинна була отримати 40 млрд євро. Натомість вона отримала тільки мільярд, виділений з Мирного фонду ЄС, що формується із заморожених російських активів – країни ЄС не мають над ним влади та не вирішують, куди витратити ці гроші.

"Київ, безумовно, використає цю допомогу з користю. Внутрішнє виробництво зараз задовольняє до 50 відсотків військових потреб України, незважаючи на неодноразові російські удари по заводах. А Україна вже перевершує ЄС у виробництві багатьох видів зброї. Виробництво української гаубиці "Богдана" зараз становить 20 одиниць на місяць, що перевищує виробництво французьких "Цезарів", і може подвоїтися за умови збільшення фінансування ЄС. Виробництво дронів швидко зростає: до 2025 року заплановано випуск п'яти мільйонів малих дронів з оглядом від першої особи (FPV), а також 30 000 далекобійних дронів та 3000 крилатих ракет. Крім того, деяке нове українське обладнання насправді краще за обладнання іноземних постачань, оскільки воно точніше адаптоване до конкретних потреб полів смерті Донбасу. Українська система радіоелектронної боротьби "Лімма" перевершує російські та західні технології у глушінні російських керованих бомб", – пише видання.

З іншого боку, російський режим планує витратити на оборону в 2025 році 160 мільярдів доларів. Іронічно, що Євросоюз, який не здатний виділити 40 мільярдів євро Україні, у 2025 році заплатить не менше 20 мільярдів російському режиму за енергоносії. Таким чином, він зробить свій внесок у продовження війни проти України.

"Найглибша іронія полягає в тому, що значна частина щедрих оборонних витрат Кремля безпосередньо фінансується самою Європою, яка має витратити понад 20 мільярдів євро на купівлю нафти, газу, вугілля та урану в Росії у 2025 році. Доки Європа продовжуватиме витрачати більше на фінансування військової машини Путіна, ніж на Україну, її обіцянки підтримувати Київ стільки, скільки потрібно, звучать досить порожньо", – резюмувало видання.

Тим часом Україна вже готується до сценарію, коли США припинять надавати військову допомогу. Серед іншого, підготовка йде до ситуації, коли буде припинено постачання з США систем протиповітряної оборони та боєприпасів для них. Як повідомлялося раніше, Вашингтон може повністю припинити постачання зброї Україні, однак він не припинятиме обмін розвідданими. На Заході впевнені, що навіть без американської військової допомоги Україна має шанси перемогти.

З іншого боку всередині Республіканської партії США зростає розкол через бажання президента Дональда Трампа завершити війну в Україні через поступки Росії. Це стало помітно під час слухань в Сенаті за участю глави Пентагону Піта Хегсета.

Україна потребує не тільки систем протиповітряної оборони (ППО), а й військового потенціалу НАТО. І не для безпосередньої участі у боях на фронті, а для захисту неба. Про це "Телеграфу" розповів міністр закордонних справ України у 2007-2009 роках, керівник Центру досліджень Росії Володимир Огризко у матеріалі "Трамп "піде" з України й переключиться на Росію. Що робити, розповідає Володимир Огризко".