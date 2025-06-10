"Пропетлять точно не удастся": почему выход из переговоров повредит Трампу

Глава Белого дома не может выйти из переговоров, потому что он вложился в них лично

Президент США Дональд Трамп так много сказал и написал о переговорах, что у него уже нет возможности покинуть этот трек. Если он это сделает, американцы сочтут его слабаком, а демократы будут раскручивать тему.

Об этом рассказал бывший глава МИД Украины Павел Климкин в эфире LIGAnet. Для американцев слабак – это самое худшее, что может быть, поэтому они не прощают факапы.

"Перед промежуточными выборами, если у него не будет результата, ему об этом напомнят. Он столько уже сказал, столько собственно написал, что как-то выпрыгнуть из этой истории ему не удастся. Он может показательно выходить, говорить, что это меня больше не интересует, но так это не будет", — сказал Климкин.

По мнению дипломата, на кону способность Трампа добиваться результатов. Он считает несерьезным, когда говорят, что Трамп поехал, может добиться результата и потом забыть об Украине. Поскольку "он вложился в эту историю лично, он вложился в эту историю, как президент Соединенных Штатов".

"Пропетлять эту историю, как он сделал с Северной Кореей во время своего первого срока, где он встречался с Ким Чен Ыном, в том числе в Сингапуре, точно не удастся. Если он не добьется результата до промежуточных выборов, его будут начинать качать демократы слабаком", – пояснил экс-глава МИД.

Он объяснил, что слабак в американской политике хуже всего, что только может быть, особенно в сфере внешней политики, потому что американцы вообще не хотят заниматься этим.

"Они считают: "Мы президента избрали. Ты хотел стать президентом. Ну, вперед. Мы платим налоги? Платим. Тебя выбрали? Выбрали. Что дальше? Почему у нас нет соответственно успехов? Теперь привет, давай успехов". На самом деле даже и успехи некритичны, а вот факапы их точно не устраивают", – резюмировал Климкин.

Ранее экс-глава МИД сказал, что российские мирные предложения больше напоминают их народные сказки. А для Украины принимать их означает в конечном итоге быть уничтоженной как государство.