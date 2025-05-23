Эхо Холодной войны: Россия разворачивает арсенал ядерных ракет "воздух-воздух", в США встревожены

Российские ракеты напоминают вооружение, которое имел Советский Союз во время Холодной войны

Россия впервые со времен Холодной войны разворачивает ядерные ракеты класса "воздух-воздух", оснащенные ядерными боеголовками. Это развертывание происходит на фоне вторжения российского режима в Украину и беспрецедентного уровня напряженности между Россией и западными странами.

Об этом пишет издание Newsweek со ссылкой на отчет, обнародованный Управлением оборонной разведки (DIA) Пентагона. Отмечается, что ракеты напоминают вооружение, которое имел Советский Союз во время Холодной войны, но новая версия адаптирована под использование новейшими российскими боевыми самолетами: речь может идти о "специальном варианте" авиационной ракеты Р-37 — Р-37М, которую могут нести МиГ-31БМ, Су-30СМ, Су-35 и, возможно, Су-57.

"Хотя ракеты класса "воздух-воздух" с ядерным оружием были частью арсенала Советского Союза во время Холодной войны, об их текущем статусе в составе Воздушно-космических сил России известно мало, что делает раскрытие информации еще более интригующим", — сказано в материале.

При этом о развертывании такого вооружения было известно, по меньшей мере, с 2018 года, написал директор Проекта ядерной информации аналитического центра Федерации американских ученых (FAS) Ганс Кристенсен. Однако, по его словам, "магическим образом" это оружие исчезало из публикаций Министерства обороны США по поводу российского ядерного арсенала все эти годы.

Ракеты класса "воздух-воздух" возникли во времена, когда среди других средств доставки ядерного оружия к территории вероятного противника рассматривались эскадры тяжелых стратегических бомбардировщиков, несших на борту авиабомбы с ядерной боевой частью. Такими ракетами планировалось уничтожать в воздухе формирования бомбардировщиков. Появление межконтинентальных баллистических носителей боеголовок значительно снизило актуальность ядерных ракет "воздух-воздух", а развитие противовоздушной обороны привело к исчезновению самой идеи о том, что формирование стратегических бомбардировщиков способно разбомбить хоть что-то. Сами ракеты тоже изменились: от огромных ракет наземных систем ПВО перешли к попыткам устанавливать ядерную БЧ на небольшие ракеты для самолетов.

"Отсутствие необходимости подходить к зоне действия осколочно-взрывной боеголовки ракеты для сбития цели может рассматриваться как преимущество в современную эпоху, возможно, против малозаметных самолетов, которые можно обнаружить, но трудно зафиксировать, особенно небольшим радаром на ракете во время ее конечной фазы атаки. Другая возможность состоит в том, что ракеты класса "воздух-воздух" с ядерным оружием могут быть использованы для противодействия роям дронов или волнам крылатых ракет", – отмечает издание.

Отметим, между тем так называемый "ядерный зонтик" активно обсуждается в Европе из-за регулярных угроз ядерным оружием президента России Владимира Путина. Однако экс-президент Литвы Даля Грибаускайте призывает не поддаваться панике из-за ядерных угроз России.

Как сообщал "Телеграф", президент Франции Эммануэль Макрон предложил расширить "ядерный зонтик" Франции на своих европейских союзников. Франция – единственная страна ЕС, имеющая ядерное оружие. В арсенале Парижа около 300 ядерных боеголовок.