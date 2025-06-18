Трамп поставил Путина на место? Чем российский лидер не угодил президенту США

Ранее сообщалось, что в Вашингтоне не возражают против возможной роли Владимира Путина как посредника в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп рассказал о телефонном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным, во время которого тот предложил посредничество в урегулировании конфликта между Израилем и Ираном. Впрочем, реакция Трампа была жесткой и иронической — он предложил Путину сначала навести порядок в собственной стране.

Об этом американский лидер заявил в комментарии "Fox News".

"Я вот вчера с ним говорил и сказал — он, кстати, предложил помочь посредником. Я ему ответил: окажи мне услугу — будь посредником у себя. Давай сначала займемся Россией, ок? Я сказал: Владимир, давай сначала разберемся с Россией. А этим можешь заняться впоследствии", — сказал он.

Такое заявление прозвучало на фоне обострившегося 13 июня конфликта между Израилем и Ираном. Вместе с тем, ранее сообщалось, что в Вашингтоне не возражают против возможной роли Владимира Путина как посредника в урегулировании напряжения, подчеркивая, что Кремль уже заявил о своей готовности присоединиться к процессу. В то же время Дональд Трамп отметил, что США пока не принимают непосредственного участия в этом конфликте, однако ситуация может измениться в будущем.

Напомним, "Телеграф" писал, что Иран заявляет о готовности нанести удар по американским военным базам на Ближнем Востоке в случае вмешательства США в конфликт на стороне Израиля. Для этого уже подготовлены ракетные вооружения, боевая техника и поддержка со стороны иранских "прокси-сил" в регионе.